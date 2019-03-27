博鰲論壇報告：亞洲競爭力 台灣僅次南韓

2019-03-27 01:40 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林庭瑤 ／海南博鰲報導



3月26日，博鰲論壇「跨境電商如何跨越全球化中的新挑戰？」分組論壇，在海南東嶼島大酒店舉行。 （中新社） 分享 facebook

二○一九博鰲亞洲論壇大會昨天發布「亞洲競爭力報告」，在亞太地區卅七個經濟體中，「亞洲四小龍」包辦前四名，台灣排名第二，比前一年度提升兩個名次，僅次於南韓，領先新加坡、香港和中國大陸。

博鰲亞洲論壇年會秘書長李保東指出，「亞洲競爭力二○一九年度報告」已是連續第九年發布，分別從商業行政效率、基礎設施狀況、整體經濟活力、社會發展水平、人力資本與創新能力五個方面，剖析卅七個亞太經濟體前一年度的經濟競爭力表現。

在今年度的排名中，前五名依序為南韓、台灣、新加坡、香港和日本，其中南韓、台灣排名均較前一年上升兩名，新加坡則從第一掉到第三。至於第六到第十名，分別為以色列、澳洲、紐西蘭、中國大陸和阿拉伯聯合大公國。

報告指出，亞洲四小龍排名仍然靠前，南韓得分七十點八四、台灣得分六十八點七四。台灣較上一年度上升二名，中國大陸則與上一年度相同，仍維持第九名。

報告表示，台灣二○一八年經濟成長率為百分之二點七，整體經濟活力在榜單中排名第七，在高科技創新、產品出口領域仍有極大優勢，但已被南韓超越；同時，人力資本與創新能力從去年的第一跌至第二，基礎設施狀況和社會發展水平排名第八和第九，但報告肯定二○一八年台灣改善營商環境有成，商業行政效率排名提升五位，名列第七。

論壇大會還發表「亞洲經濟一體化進程報告」指出，在全球貿易保護主義勢力抬頭之下，亞洲區域貿易自由化進程加快，亞洲經濟內部依存度大幅提升。亞洲直接投資的內部依存度創下歷史新高，從百分之五十二提升至五十五。

報告指出，當前全球市場，貿易、投資和互聯網主要有美國、歐盟和中國大陸主導，如果這三個中心能夠達成共識，消除分歧，全球多邊貿易體系和互聯網的一體化就能保持穩定，若不能，則全球多邊貿易體系的不確定性就會增加。

報告顯示，亞洲需要關注兩個問題，一是國際貿易產品結構的變化，即製造業向服務化和數位經濟轉變；二是ＷＴＯ改革滯後和不能適應全球經濟的變化問題。