討論兩岸應急法務合作機制

2019-03-27 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京市涉台法律事務研究會常務副會長兼秘書長沈騰（前排右）與台灣海巡警察消防領導人總會理事長蔡俊章（前排左）共同簽署《交流合作備忘錄》，並握手合影留念。 中新社 分享 facebook 北京市涉台法律事務研究會與台灣海巡警察消防領導人總會25日在北京聯合舉辦研討會，就建立兩岸應急法務合作機制相關問題進行座談交流，並簽署《交流合作備忘錄》等。兩岸代表20餘人出席活動。

中新社報導，活動由北京市涉台法律事務研究會常務副會長兼秘書長沈騰主持。沈騰表示，本次研討會，雙方針對兩岸應急法務合作有關問題進行深入的座談研討，對維護與各階層、各界人士原有友好關係、深化各領域合作會起到積極的推動作用，開創兩岸法律實務界深入交流合作的新開端。希望以此為契機，兩岸法律實務工作者充分發揮聰明才智，進一步加強交流，為強化兩岸應急法務機製作出貢獻。 台灣海巡警察消防領導人總會理事長蔡俊章表示，兩岸民間交流仍然緊密，總會一直保持著與大陸相關協會的來往、交流。希望兩岸民間交流持續進行，兩岸在司法領域的互動更加熱絡。蔡俊章還指出，研討會上，北京市涉台法律事務研究會與該總會簽署《交流合作備忘錄》與赴台考察專案合作協議，將有助於帶動兩岸在法律事務方面的深入交流，並進一步協助解決台商在大陸發展、大陸同胞到台灣尋親、大陸配偶在台灣生活所遇到的問題等。

北京市海澱區台辦、北京市社科院、中國政法大學的專家學者等在研討會上發言，就兩岸在民間、學術等領域的交流建言獻策。北京市台辦、北京市法學會相關人士到會發表講話，對北京市涉台法律事務研究會與台灣海巡警察消防領導人總會近年來開展的合作、交流活動及服務兩岸民眾方面所作的貢獻給予肯定，希望未來繼續扎實、深入地開展下去。 北京市涉台法律事務研究會成立於2014年，並取得社會團體法人登記證書，是具有獨立法人資格的涉台法律事務研究機構。研究會成立以來，開展與台灣法律機構、大學、社團等單位的交流與合作，並完成一些服務於在京台生台胞就學與就業相關法律與實務問題服務與宣傳項目。