親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

討論兩岸應急法務合作機制

2019-03-27 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京市涉台法律事務研究會常務副會長兼秘書長沈騰（前排右）與台灣海巡警察消防領導人...
北京市涉台法律事務研究會常務副會長兼秘書長沈騰（前排右）與台灣海巡警察消防領導人總會理事長蔡俊章（前排左）共同簽署《交流合作備忘錄》，並握手合影留念。 中新社
分享
北京市涉台法律事務研究會與台灣海巡警察消防領導人總會25日在北京聯合舉辦研討會，就建立兩岸應急法務合作機制相關問題進行座談交流，並簽署《交流合作備忘錄》等。兩岸代表20餘人出席活動。

中新社報導，活動由北京市涉台法律事務研究會常務副會長兼秘書長沈騰主持。沈騰表示，本次研討會，雙方針對兩岸應急法務合作有關問題進行深入的座談研討，對維護與各階層、各界人士原有友好關係、深化各領域合作會起到積極的推動作用，開創兩岸法律實務界深入交流合作的新開端。希望以此為契機，兩岸法律實務工作者充分發揮聰明才智，進一步加強交流，為強化兩岸應急法務機製作出貢獻。 台灣海巡警察消防領導人總會理事長蔡俊章表示，兩岸民間交流仍然緊密，總會一直保持著與大陸相關協會的來往、交流。希望兩岸民間交流持續進行，兩岸在司法領域的互動更加熱絡。蔡俊章還指出，研討會上，北京市涉台法律事務研究會與該總會簽署《交流合作備忘錄》與赴台考察專案合作協議，將有助於帶動兩岸在法律事務方面的深入交流，並進一步協助解決台商在大陸發展、大陸同胞到台灣尋親、大陸配偶在台灣生活所遇到的問題等。

北京市海澱區台辦、北京市社科院、中國政法大學的專家學者等在研討會上發言，就兩岸在民間、學術等領域的交流建言獻策。北京市台辦、北京市法學會相關人士到會發表講話，對北京市涉台法律事務研究會與台灣海巡警察消防領導人總會近年來開展的合作、交流活動及服務兩岸民眾方面所作的貢獻給予肯定，希望未來繼續扎實、深入地開展下去。 北京市涉台法律事務研究會成立於2014年，並取得社會團體法人登記證書，是具有獨立法人資格的涉台法律事務研究機構。研究會成立以來，開展與台灣法律機構、大學、社團等單位的交流與合作，並完成一些服務於在京台生台胞就學與就業相關法律與實務問題服務與宣傳項目。

北京警察海巡

相關新聞

大陸購兆元空巴 法國促擴大開放貿易

2019-03-27 01:25

波音受創…陸暫停引進737 MAX

2019-03-27 01:32

博鰲論壇報告：亞洲競爭力 台灣僅次南韓

2019-03-27 01:40

習近平送禮 與法簽1.4兆協議

2019-03-26 23:29

大陸開放台胞任法院書記

2019-03-27 01:35

嫦娥6號載法國儀器…4年後，中法齊登月

2019-03-27 01:30

陸解除在押台籍被告禁見 比國民待遇還優厚待遇

2019-03-26 23:02

大陸成功研發500噸級火箭發動機 1秒燒1.6噸燃料

2019-03-26 20:15

大陸民航局宣布 暫停引進新的波音737 MAX飛機

2019-03-26 20:11

大陸網路沙皇、前中宣部副部長魯煒受賄案 獲刑14年

2019-03-26 19:40

港府堅持修改逃犯條例 作個案引渡安排

2019-03-26 18:05

中共最高院下發新措施 全面依法保護台胞合法權益

2019-03-26 18:04

陸高法：加強對台商產權的司法保護

2019-03-26 17:02

中共力推對台「融合發展」陳明通警告：勿「因利失本」

2019-03-26 16:47

直播推中國民主化 陸生遭死亡威脅、經濟來源被斷

2019-03-26 16:13

曾寫萬言書批習近平 學者許章潤遭北京清大撤職

2019-03-26 15:15

美國駐中共大使想訪西藏 吃了閉門羹

2019-03-26 15:06

陸移民局：四月一日起可異地辦入台證

2019-03-26 14:54

涉賄聯合國外交官 港民政局前局長判囚3年

2019-03-26 14:34

博鰲亞洲競爭力報告：台灣第2 領先星港 僅次南韓

2019-03-26 13:43

佔中九子李永達：21萬中共黨員已滲港

2019-03-26 12:41

滬指半日跌30點 深成指跌80點

2019-03-26 12:30

鄭永年：中國推「一帶一路」是美國的退縮

2019-03-26 11:03

樓繼偉卸任社保基金理事長 劉偉接任

2019-03-26 10:35

A股開市行情轉好 煤炭水泥股向上

2019-03-26 10:26

江蘇化工廠大爆炸：死亡攀升78人，上百人治療中

2019-03-26 09:32

兩岸簽政治協議門檻高 藍批選舉就打恐中牌

2019-03-26 00:14

綠修法共識 兩岸簽政治協議 比修憲更嚴

2019-03-26 00:14

明天博鰲「蕭李會」 半小時談經貿

2019-03-26 00:14

習近平會馬克宏 催速落實一帶一路

2019-03-26 00:14

世代交替 台灣接班企業家博鰲亮相

2019-03-25 22:58

中共政治局常委汪洋：兵團是保證新疆穩定的「壓艙石」

2019-03-25 21:33

江蘇化工廠爆炸事故 不排除罹難者「汽化」可能

2019-03-25 17:35

美艦再過台海 中共外交部回應了

2019-03-25 17:34

江蘇響水爆炸意外 死亡人數上升至78人

2019-03-25 17:12

美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24

北京辦論壇…話題繞著美國轉

2019-03-25 14:15

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51
看更多

熱門文章

雙胞胎長相完全不同 親子鑑定後發現同母異父偷人真相

2019-03-26 11:23

博鰲亞洲競爭力報告：台灣第2 領先星港 僅次南韓

2019-03-26 13:43

上海招牌「靈堂風」網友驚「上街如上墳 購物如奔喪」

2019-03-26 10:50

直播推中國民主化 陸生遭死亡威脅、經濟來源被斷

2019-03-26 16:13

大陸成功研發500噸級火箭發動機 1秒燒1.6噸燃料

2019-03-26 20:15

陸製輕型飛機 小鷹-700首飛成功

2019-03-26 16:31

真是他？雲南鄉官被爆 夜總會摟女坐大腿親熱

2019-03-26 15:44

大陸民航局宣布 暫停引進新的波音737 MAX飛機

2019-03-26 20:11

大陸美化市容失去街頭活力 還意外形成「殯葬業一條街」

2019-03-26 20:48

中共力推對台「融合發展」陳明通警告：勿「因利失本」

2019-03-26 16:47

陸面板龍頭 京東方2018年淨利驟降逾五成

2019-03-26 15:24

武漢大學賞櫻禁穿和服 男遊客遭保安暴打：我穿唐裝

2019-03-26 13:44

美國駐中共大使想訪西藏 吃了閉門羹

2019-03-26 15:06

鄭永年：中國推「一帶一路」是美國的退縮

2019-03-26 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top