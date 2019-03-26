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大陸成功研發500噸級火箭發動機 1秒燒1.6噸燃料

2019-03-26 20:15聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸長征九號重型火箭500噸級發動機日前聯試成功，為日後載人登月等太空活動奠定成功基礎。

環球時報報導，3月24日，由中國航太科技集團有限公司六院研製的500噸級液氧煤油發動機燃氣發生器-渦輪泵聯動試驗取得圓滿成功，標誌著500噸級重型運載火箭發動機關鍵技術攻關及方案深化論證達到預期目標。

六院副院長李斌表示，此次試驗為發動機渦輪泵、燃氣發生器及配套元件的聯動試驗，驗證了發生器-渦輪泵組件方案的可行性，實現了從起動、初級、主級到關機的平穩過渡，為進一步進行發動機整機試車等研製工作奠定基礎。

液體火箭發動機的主要元件包括推力室、燃氣發生器、渦輪泵、自動器和控制系統等。其中，渦輪泵是火箭發動機的心臟，要在一秒鐘完成1.6噸推進劑的高壓輸送。因其結構複雜、工作條件苛刻，設計高效率的渦輪泵也是發動機研製中的關鍵，六院此次聯動試驗的成功標誌著該型發動機研製工作取得階段性成果。

此型發動機為大陸正在研製的最大推力火箭發動機，對支撐後續大型空間活動、載人登月及深空探測具有重要意義。未來該型發動機將應用于長征九號重型運載火箭上。

報導稱，中國大陸航太運載火箭以液體火箭發動機為主動力，幾十年來，中國研製了長征系列運載火箭，尤其中國成功研製了YF-75等高性能液氧液氫發動機，完成數百次衛星的發射，實現載人航太和月球探測，取得舉世矚目的成就。

目前，中國已經掌握了液氧煤油和液氧液氫發動機的各項關鍵技術，實現了長征五號、長征六號、長征七號新一代系列運載火箭首飛成功，新一代運載動力研發的新材料和新工藝為重型運載火箭發動機研製奠定了基礎，進一步研製更大推力液氧煤油發動機和液氧液氫發動機是中國航太動力體系的延續和發展，將滿足中國載人登月和太空探測、發射大型太空站等重大航太活動的需求，提升中國進入太空的能力。

大陸成功研發500噸重型火箭發動機。圖為今年3月10在西昌以長征三號乙火箭成功發...
大陸成功研發500噸重型火箭發動機。圖為今年3月10在西昌以長征三號乙火箭成功發射「中星6C」衛星。（新華社）
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