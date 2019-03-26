大陸網路沙皇、前中宣部副部長魯煒受賄案 獲刑14年

2019-03-26 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



有大陸「網路沙皇」之稱的前中宣部副部長（正部級）魯煒受賄案，浙江省寧波市中級人民法院26日公開宣判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣3百萬元，魯煒當庭表示服從判決，不上訴。

新華社報導，2002年至2017年，魯煒利用擔任新華社黨組成員、秘書長、副社長，北京市委常委、宣傳部部長、北京市副市長，國家互聯網資訊辦公室主任，國務院新聞辦公室副主任，中央網路安全和資訊化領導小組辦公室主任，中央宣傳部副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在網路管理、企業經營、職務晉升及工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受、索取上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣3200萬餘元。

寧波市中級人民法院認為，被告人魯煒的行為構成受賄罪，數額特別巨大，應依法懲處。鑒於魯煒到案後，如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已大部分追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

2017年11月21日，魯煒被宣布接受組織調查，是十九大後首個落馬正部級官員。

2018年2月13日，魯煒被開除黨籍、開除公職（雙開）。通報上稱，魯煒嚴重違反政治紀律和政治規矩，陽奉陰違、欺騙中央，目無規矩、肆意妄為，妄議中央，干擾中央巡視，野心膨脹，公器私用，不擇手段為個人造勢，品行惡劣、匿名誣告他人，拉幫結派、搞小圈子；嚴重違反中央八項規定精神和群眾紀律，頻繁出入私人會所，大搞特權，作風粗暴、專橫跋扈；違反組織紀律，組織談話函詢時不如實說明問題；違反廉潔紀律，以權謀私，收錢斂財；違反工作紀律，對中央關於網信工作的戰略部署搞選擇性執行；以權謀色、毫無廉恥。利用職務上的便利為他人謀取利益並收受巨額財物涉嫌受賄犯罪。

魯煒身為黨的高級幹部，理想信念缺失，毫無黨性原則，對黨中央極端不忠誠，「四個意識」個個皆無，「六大紀律」項項違反，是典型的「兩面人」，是黨的十八大後不收斂、不知止，問題嚴重集中，群眾反映強烈，政治問題與經濟問題相互交織的典型，性質十分惡劣、情節特別嚴重。