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港府堅持修改逃犯條例 作個案引渡安排

2019-03-26 18:05聯合報 記者李春╱即時報導

香港政府堅持修改「逃犯條例」，只同意不移交政治犯及剔除其中九項涉及商業的罪行，容許以個案形式向特定地方作出引渡安排。特首林鄭月娥稱，目的是處理一宗發生在台灣的殺人案，以及填補制度上缺陷。

香港政府星期二以打包的安排，公布在香港引起爭議又涉及重大公眾利益的三件事項，包括交代沙中線工程調查委員會中期報告、擱置「三隧分流」隧道費調整方案，堅持修訂「逃犯條例」。

香港政府提出修訂「逃犯條例」，理由是去年初有香港人涉嫌在台灣謀殺女友，台方希望移交嫌犯，但台港兩地無引渡協議。然而，港府提出修例，引起多方憂慮。香港民主派擔心港府隨時交出大陸需要的港人包括政治犯，美國方面擔心在港營商的美國人受到修法的影響。

香港特首林鄭月娥在下午會晤記者時說，修訂「逃犯條例」草案，將於下月三日提交立法會審議，目的是處理一宗發生在台灣的殺人案，以及填補制度上缺陷，令香港可與所有未簽訂長期協定的地方進行有效合作，避免香港成爲罪犯藏身之所，讓罪犯獲得法律制裁。

她表示，充分明白台灣案中受害人父母悲痛，以及類似嚴重案件對受害人、家人甚至社會和治安的影響，當局希望完善刑事司法協助制度，打擊犯罪，希望市民支持香港政府建議。

林鄭月娥又說，這次完善個案式的移交機制，參考很多司法管轄區的做法，包括加拿大和英國多年經驗，以加強不同司法管轄區合作。她強調，進行有關工作是出於同理心和憐憫心。

港府保安局局長李家超宣布，經聽取社會各方意見後，決定剔除早前建議修訂逃犯條例中的九項罪行。修訂移交逃犯條例草案，只會將三十七類罪行，納入可以作單一個案移交。未納入的九類罪行，包括破產、公司法律罪行、證券期貨、知識產權版權、環境汙染、貨物資金進出口、課稅關稅以及虛假商品說明等。

李家超又說，香港政府亦會將移交門檻提高至只處理可判監三年以上的公訴案件。移交亦必須符合雙重犯罪原則，不會移交政治罪行疑犯，不能一罪兩審，請求移交一方不能判處疑犯死刑，疑犯可申請人身保護令，並可就決定提出司法覆核。

李家超解釋，香港現時已簽署的二十份長期移交協定，都並非全部納入四十六類罪行，現行的長期移交協定，亦不會受修例影響。移交逃犯的措施，會分為長期協定，及單一個案移交安排。

李家超又指，由於港人在台灣殺人案，有處理的迫切性，因此會在下月三日將草案提交立法會審議。當局會與台方商討合作，並只會談及人權保障及程序，在草案獲通過後，可立即進行移交。

香港特區行政長官林鄭月娥。（香港中通社圖片）
香港特區行政長官林鄭月娥。（香港中通社圖片）
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香港特首殺人林鄭月娥

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