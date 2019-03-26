陸高法：加強對台商產權的司法保護

2019-03-26 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共最高人民法院今發布「最高人民法院關於為深化兩岸融合發展提供司法服務的若干措施」，要加強對台商產權的司法保護。這是中共最高法院首次發布的依法全面平等保護台灣同胞合法權益的系統性、綜合性措施，也是首次發布的為深化「兩岸融合發展」提供司法服務的規範性、實效性措施。

據央視網，「若干措施」以促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸融合發展為主題，以依法全面平等保護台灣同胞合法權益為主線，共從四個方面規定了36條措施。其中有12條措施涉及公正高效審理案件，全面保障台灣同胞的訴訟權利。

最高人民法院研究室主任姜啟波指出，隨著兩岸交流交往的日益頻繁，不可避免地導致兩岸互涉糾紛和訴訟案件大幅增加，據統計，2008年至2018年間，人民法院受理一審涉台案件年均達5500餘件，其中2012年最多，有7000餘件。

「措施」規定，加強對台商產權的司法保護，要求各級人民法院應當依法保障台商在大陸的投資安全、財產安全，讓台商在大陸專心創業、放心投資、安心經營。二是對台商台企因涉及在大陸享有國家各項政策優惠、補貼、獎勵、激勵、准入等同等待遇產生的糾紛，要求各級人民法院應當及時提供司法救濟。三是要求各級人民法院應當依法慎用強制措施、查封扣押凍結措施、限制出境措施，在審判執行工作中最大限度降低對台商台企正常生活、經營的不利影響。四是提升對台商台企的司法服務水平，推廣在台商台企集中區設立法院聯絡點、法官工作室等司法服務機構。

報導稱，36條措施便利台灣同胞參與訴訟。「措施」，還在完善便民利民措施，提供優質司法服務方面有許多新舉措。

最高法有關負責人指出，根據有關規定，當事人申請司法救助的，需要提交生活困難等證明，實踐中此類證明通常由救助申請人戶籍所在地或者經常居住地村（居）民委員會或者所在單位出具。在起草「措施」的調研中，部分台灣同胞向最高法反映，因台灣當事人通常在大陸沒有戶籍，也沒有經常居住地或者單位，故難以向人民法院出具該證明。

最高人民法院研究室主任姜啟波：針對這一問題，「措施」中專門規定：「台灣當事人申請司法救助和法律援助，依照有關規定應當提交經濟困難等有關證明材料，其戶籍地難以或者不予提供，而其台灣居民居住證頒發地、在大陸經常居住地的村（居）民委員會或者在大陸的工作單位、就讀學校等依照有關規定提供的，可予認可。」