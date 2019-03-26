中共力推對台「融合發展」陳明通警告：勿「因利失本」

2019-03-26 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共近年對台政策力推「融合發展」，陸委會主委陳明通近日提出警告，指台灣社會應注意中共的「融合」作為，不要「因利失本」。

陸委會日前舉行諮詢委員會議，主題為「習五點提出一國兩制台灣方案後續對台統戰作為」。

陳明通在會中指出，「習五點」的目的就是要消融我主權。台灣在地緣政治及民主價值方面是中國大陸的強烈對照組，經過幾十年的兩岸關係，台灣仍堅持主權不變，因此中共感到急切，提出「一國兩制台灣方案」。

陳明通認為，台灣社會應注意中共的融合作為，不要「因利失本」。面對中國大陸對中華民國去主權化的作為，陸委會將依據總統指導綱領積極應處，捍衛國家主權與民眾權益福祉；未來也會進一步揭露中共對台破壞作為，讓民主社會有更完整的政治判斷。

學者引言報告指出，「習五點」提出「一國兩制台灣方案」的戰略意圖在對內交代兩岸和平發展不能「只經不政」，必須邁向和平統一；對外則強調「正當性」、排除外國勢力干擾；對台方面，必須揭示歷史性里程碑，才能達成「反獨」與「促統」並進的目標，並透過「民主協商」，繞過我公權力及主要政黨團體，在台灣各界找出「代表」，以推進統一。

學者認為，未來會有兩個階段，一是進行經社融合，二是加大促統、促談的社會基礎。建議政府思考現行法規應與時俱進，因應陸方後續的單邊立法、去主權作為及利用交流拉攏。

與會的諮詢委員表示，中華民國是主權國家，「一國兩制」不適用台灣，陸方提出「一國兩制台灣方案」的目的是推促政治協商、拉高談判價碼、擾亂台灣內部、改變兩岸現狀，建議政府應擴大政策說明，闡明拒絕融合、不依賴中共，避免陷入其框架；另應深入社會基層加強溝通，強調台灣不在砲口下談判，並以「民主複決、和平棄武、發展永續」為我方主軸。尤其可借鑒香港實施「一國兩制」造成自由民主倒退實例，揭露中共所謂「一國兩制」真實面貌，進行反宣傳。

另有與會委員分析，「習五點」提出後，中共已建構「一中原則」的「新三段論」，即「九二共識」、「中國統一」、「一國兩制」。對外強調「一國」已沒得討論，習近平的對台進程仍會與其推進偉大復興的時程相連結。

學者表示，過去「一國兩制」曾有專家指具「矛盾性、過渡性及壓倒性」；當前習對台已跳脫過去對台步驟，加大滲透、分化，「習五點」更具「欺騙性、強制性、急迫性」，政府應加強台灣社會更認識中國大陸，另維持台灣穩定發展環境，為台灣青年及企業發展找出路，加強人才培養，推動台灣國際化。