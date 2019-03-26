曾寫萬言書批習近平 學者許章潤遭北京清大撤職

2019-03-26 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



2005年北京清華大學法學院教授許章潤獲得「十大傑出青年法學家」的殊榮，如今，他卻被撤職和停課，去年許發表一篇萬言書「我們當下的恐懼與期待」，批評中共集權致全民恐懼，並指現在整體的政治結構是建立在貪汙腐化的基礎上，痛陳中共政權弊端。

據自由亞洲電台報導，北京清華大學內部人士證實，許章潤日前被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生、停止「科研活動」等，有關部門或將對他去年到日本、英國的訪學行程進行調查。

去年7月，許章潤發表了「我們當下的恐懼與期待」萬字長文，痛斥中共極權政治回歸，以及批評習近平搞極權回歸、個人崇拜，呼籲再度修憲恢復國家主席任期制。他並且要求在2019年的兩會上，再度修憲、「平反六四」、杜絕外交「大撒幣」、實施官員財產陽光法案等。

他寫道，老百姓出現恐慌情緒，民眾憂慮產權恐慌、政治掛帥、搞階級鬥爭，以及再度關門鎖國，與美國為代表的西方世界鬧僵，卻與北韓這類流氓打得火熱，並且對外援助過量，導致中國國民勒緊褲腰帶；知識分子政策左轉與施行思想改造；陷入重度軍備競賽與爆發戰爭，包括新冷戰；改革開放終止與極權政治全面回歸。

由於該文字字打擊中共要害，許章潤知道自己不免會遭到迫害，他在該文章的結尾寫道：「話說完了，生死由命，而興亡在天矣。」

有人評論，這是2012年以來中國大陸體制內學者批評統治集團最為嚴厲的檄文，挑戰中國的政治禁區；中國異議人士鮑彤曾呼籲當局，不要讓敢於發聲的許章潤「消失」。

在被撤職前，現年57歲的許章潤擔任清華大學法治與人權研究中心主任和天則經濟研究所特約研究員，也是清華大學法學院教授。

此外，許章潤去年以來也發表了三篇紀念改革開放40年的文章，包括《低頭致意，天地無邊》、《自由主義的五場戰役》、《中國不是一個紅色帝國》。