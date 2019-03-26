美國駐中共大使想訪西藏 吃了閉門羹

2019-03-26 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



美國國務院25日一份報告指出，中國「有系統地」阻礙進出西藏的管道，限制美國外交官、記者與一般平民拜訪西藏。連美國駐中共大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)的申請，也不准去。

法新社報導，依據去年12月在民主共和兩黨支持下通過的「西藏旅行對等法」(Reciprocal Access to Tibet Act)授權，美國國務院在提交給國會的報告中，記錄了進入西藏的種種問題。

西藏旅行對等法指出，目前美國沒有地區像西藏一樣被禁止進入。該法要求美國政府在今年底前應該按照對等原則，拒絕核發簽證給負責執行西藏政策的中共官員。

依據這份提交給國會的報告，「中國政府於2018年有系統地阻撓美國外交官與官員、記者與觀光客，到西藏自治區和自治區外的藏區旅行」，即便拜訪的是美國外交官都面臨「高度限制」。

報告並指出，「中國政府指派的同行人員隨時隨地跟著美國外交官與官員，避免他們與當地門路會面或交談，還會審問他們，限制他們在這些地區的行動。」

西藏是中國要求外交官和記者必須申請特別進出許可的唯一地區。