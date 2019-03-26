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陸移民局：四月一日起可異地辦入台證

2019-03-26 14:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸民眾來台灣將更為方便。中共國家移民管理局今天發佈，自2019年4月1日起持「中華人民共和國」普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證等出入境證件實行「全國通辦」，即大陸居民可在全大陸任一出入境管理窗口申請辦理上述出入境證件，申辦手續與戶籍地一致。

據央視網，出入境證件實行「全國通辦」後，可以實現三個「都能辦」：

一、全大陸各地都能辦，即大陸居民可在大陸任一出入境管理窗口申辦出入境證件，申請材料與戶籍地一致；二、大陸居民都能辦，即不受戶籍地、居住地等條件限制，大陸居民均可在異地申辦出入境證件；三、出國出境證件都能辦，即中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證等都可在異地申辦。

這次推出的新舉措包括異地申辦赴港澳台團隊旅遊簽注可在自助簽註機上辦理，立等可取。

報導稱，大陸國家移民管理局政務服務平台將於4月1日上線。該平台通過服務網站、國家移民管理局APP、第三方平台等方式，具備證件預約申請、往來港澳台旅遊簽註辦理、證件進度查詢、證件信息查詢、出入境記錄查詢、辦事指引查詢等功能，可為群眾提供24小時網上服務，真正實現「讓數據多跑路、讓群眾少跑腿」。

下月一日起，大陸居民可在全國任一出入境管理窗口申請辦理往來台灣通行證。（央視網微...
下月一日起，大陸居民可在全國任一出入境管理窗口申請辦理往來台灣通行證。（央視網微博照片）
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