博鰲亞洲競爭力報告：台灣第2 領先星港 僅次南韓

2019-03-26 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



博鰲亞洲論壇2019年年會今天上午在海南登場，大會首先發布四大學術報告，其中「亞洲競爭力2019年度報告」中，在亞太地區37個經濟體內，「亞洲四小龍」包辦前4名，台灣排名第2，比前一年度提升兩個名次，僅次於南韓，領先新加坡、香港和中國大陸。

博鰲亞洲論壇年會秘書長李保東指出，「亞洲競爭力2019年度報告」已是連續第9年發布，分別從商業行政效率、基礎設施狀況、整體經濟活力、社會發展水平、人力資本與創新能力五個方面，剖析37個亞洲、亞太地區經濟體前一年度的經濟競爭力具體表現，也就是2019年發布經濟體2018年的競爭力排名。

在今年度的排名中，前5名依序為南韓、台灣、新加坡、香港和日本，其中南韓、台灣排名均較前一年上升兩名，位居第2，新加坡則從第1掉到第3。至於第6到第10名，分別為以色列、澳洲、紐西蘭、中國大陸和阿拉伯聯合大公國。

報告指出，新興工業化經濟體（亞洲四小龍）排名仍然靠前，南韓得分70.84、台灣得分68.74。台灣較上一年度上升二名，中國大陸則與上一年度相同，仍維持第9名

內容顯示，台灣2018年GDP成長率約為2.7%，整體經濟活力在榜單中排名第7，在高科技創新和產品出口領域仍有極大優勢，惟已被南韓超越；同時，人力資本與創新能力從去年的第1跌至第2，基礎設施狀況和社會發展水平排名第8和第9，但報告肯定2018年台灣改善營商環境有成，商業行政效率排名提升5位，排名第7，助力整體分數表現。

報告指出，儘管受到海內外複雜因素影響，但隨經濟一體化進程的持續推進，亞洲更經濟體已開始享受到巨大的一體化紅利，總體呈現穩中有進的良好發展，彼此間的競爭力有縮窄趨勢。

李保東指出，目前世界經濟增長動能不足，不穩定因素多亞洲和世界各國如何應對挑戰，將是2019年國際間的重大問題，當前世界的重大挑戰是「發展」和「治理」出了問題，因此中國大陸將繼續推動亞洲各經濟體提高核心競爭力，共同行動、共同發展、共同推進人類命運共同體建設。