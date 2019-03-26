佔中九子李永達：21萬中共黨員已滲港

2019-03-26 12:41 世界日報 香港26日電



佔中九子案下月9日宣判，作為九子之一的民主黨李永達或被判處入獄，蘋果日報報導，民主黨李永達在其回憶錄中引述權威人士稱，現時每日150名單程證中，有30至40名屬「有特別任務的共產黨員」，回歸至今已滲透最少21萬地下黨員。

「21萬中共黨員滲透香港」李永達回憶錄引權威人士：每日40黨員持單程證滲港 分享 facebook

香港01報導，有關說法遭到前特首、全國政協副主席梁振英駁斥。

據報導，佔中九子案將會在4月9日宣判，李永達在裁決前寫下回憶錄《判刑前的沉思》，談及自己的從政經歷等，其中書中有一章節為「共產黨員一定有一個在你左近」。

李永達表示，有一名了解香港保安政策的權威人士向他表示，現時每日150名單程證中，有30至40名是「有特別任務的共產黨員」，特別在發生大的政治事件，如2003年多人上街抗議《基本法》23條以及雨傘運動後，會有每日40至50名的數量。李永達稱，自回歸以來中共已滲透最少21萬地下黨員來港。

梁振英引數據駁斥

梁振英隨即發文反駁有關言論，梁引述數據，在每日150名單程證限額中，過去十年平均每天實際使用配額只有122人，反問若要滲透的話，為何會有20%的配額沒有使用？梁振英又批駁，過去十年持單程證來港的25至64歲男士平均每日只有約20人，即使全部都是「有特別任務的共產黨員」，也未湊足李永達口中的40人。