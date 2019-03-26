樓繼偉卸任社保基金理事長 劉偉接任

2019-03-26 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸全國社保基金會理事長樓繼偉據報已卸任，由中共財政部副部長劉偉繼任全國社保基金理事長。

據財新網報導，中國全國社會保障基金理事會理事長昨日(25日)正式易人，當日有關部門到社保基金開會宣布，68歲的樓繼偉退任，58歲的劉偉將接替樓繼偉成為第六任社保基金理事長。

全國社保基金是財政部管理的事業單位，作為基金投資運營機構，沒有明確的行政級別，但是歷任理事長均由正部級官員擔任。

社保基金此前五任理事長中，除戴相龍曾為人行行長，其餘四位包括劉仲藜、項懷誠、謝旭人和樓繼偉均曾任財政部部長。因此，劉偉成為首位以財政部副部長身份接任該職位的幹部。

樓繼偉，浙江省義烏人。1973年3月加入中國共產黨。清華大學計算機系畢業，中國社會科學院研究生院經濟學碩士，研究員。第十六屆中紀委委員，第十七屆中共中央候補委員，第十八屆中央委員。