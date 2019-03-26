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美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

A股開市行情轉好 煤炭水泥股向上

2019-03-26 10:26聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國大陸股市扭轉昨日的跌勢，今日開市反彈，上證指數高開14點。

香港信報財經網，上證指數開市報3057點，升14點或0.48%；現報3056點，升13點或0.45%。

深成指開市報9753點，升51點或0.53%；現報9749點，升48點或0.5%。

滬深300指數開市報3766點，升23點或0.63%；創業板指數開市報1680點，升11點或0.72%。

各板塊普遍向上，半新股漲逾3%；煤炭、水泥、金融、化工、房地產、有色金屬、鋼鐵、石油、電力股靠穩；開發區股則偏軟。

上證指數高開14點。（路透資料照片）
上證指數高開14點。（路透資料照片）
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