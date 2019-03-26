A股開市行情轉好 煤炭水泥股向上

2019-03-26 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市扭轉昨日的跌勢，今日開市反彈，上證指數高開14點。

據香港信報財經網，上證指數開市報3057點，升14點或0.48%；現報3056點，升13點或0.45%。

深成指開市報9753點，升51點或0.53%；現報9749點，升48點或0.5%。

滬深300指數開市報3766點，升23點或0.63%；創業板指數開市報1680點，升11點或0.72%。