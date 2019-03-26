韓流刮到對岸 陸媒：韓國瑜「激活」政壇眾生相

2019-03-26 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜訪問港澳和大陸，刮起兩岸旋風，大陸官媒環球時報社評認為，韓國瑜「賣菜」形象，激活了台灣政壇眾生相。

評論指出，韓國瑜選高雄市長時就公開表示支持九二共識，25日他在大陸又這樣說了。韓國瑜顯然認為，台獨路線是台灣經濟和民生的毒藥，他最突出的政治標籤就是講求實際，重民生。

評論稱，民進黨將用拚兩岸政治來打新的選戰，這一路線已經很篤定。宣布競選連任的蔡英文近來一再將火力對準大陸，賴清德也已宣布參選，與蔡英文競爭民進黨的總統候選人，賴比蔡還要綠。

評論說，這樣一來，國民黨與民進黨就將大體形成拚和平、經濟及民生與所謂拚台灣民主、獨立和主權之間的對決。

針對韓國瑜現象，評論認為，韓國瑜帶動的韓流是台灣民眾厭倦極端政治的產物。經濟和民生永遠是政治中最接地氣的元素，它們在全世界的選舉中都被證明是有號召力的旗幟。

至於兩岸關係，評論稱，隨著大陸對台灣壓倒性的力量優勢不斷強化，以及大陸阻止美對台海事務進行軍事干預的能力迅速提升，台獨勢力在島內的政治空間必將被不斷壓縮，民進黨激進路線在選舉中的號召力也必將逐漸萎靡。