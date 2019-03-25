中共政治局常委汪洋：兵團是保證新疆穩定的「壓艙石」

2019-03-25 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



新疆局勢近來頻受大陸國內外關切，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋近日赴新疆考察。汪洋強調，兵團是保證新疆穩定的「壓艙石」，要全力以赴推進兵團向南發展，優化戰略佈局，深化兵地融合，履行維穩戍邊基本功能。

新疆分北疆與南疆，南疆局勢較複雜，過去許多進行恐攻的恐怖分子多半出自貧弱的南疆，三年來，新疆當局一直推動並加強兵團往南疆發展，協助改善南疆的經濟，以屯墾戍邊的方式推進南疆長治久安。

新華社報導，20日至25日，汪洋先後到喀什、圖木舒克、伊犁、烏魯木齊等地，深入基層和一線調研，並主持召開多場座談會，聽取有關方面意見建議。

汪洋說，人心是最大的政治。實現新疆工作總目標根本在於凝聚人心。要完善維穩措施，保持對「三股勢力」的高壓態勢，為經濟社會發展和各族群眾生產生活創造良好環境。要正確執行黨的民族政策，堅決反對和打擊民族分裂勢力，同時依法保障各民族享有相同的權利、義務，注重保護少數民族優秀傳統文化，不斷鞏固發展民族團結。要堅持黨的宗教工作基本方針，堅決反對和打擊宗教極端思想，同時依法保障信教群眾正常宗教需求，尊重信教群眾的習俗。要正確處理不同性質的矛盾和問題，堅持用「團結－批評－團結」的方式處理好人民內部矛盾。

汪洋指出，新疆脫貧攻堅事關社會穩定和民族團結。要堅持目標標準，扎紮實實做好「兩不愁、三保障」工作，確保脫貧質量。要持之以恆抓好產業扶貧和消費扶貧，著力促進林果業、旅遊業、勞動密集型產業發展，帶動更多貧困人口實現穩定脫貧。要堅持扶貧與扶志扶智相結合，激發貧困人口脫貧內生動力。