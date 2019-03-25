美艦再過台海 中共外交部回應了

2019-03-25 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



美國軍方此前宣布，已於周日派兩艘軍艦前往台灣海峽，中共外交部發言人耿爽今天下午回應表示，中方全程掌握，並已向美方提出交涉。

耿爽在今天中共外交部記者會指出，中方密切關注並全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，並且已就此向美方提出了交涉。