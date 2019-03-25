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美艦再過台海 中共外交部回應了

2019-03-25 17:34聯合報 記者羅印冲╱即時報導

國軍方此前宣布，已於周日派兩艘軍艦前往台灣海峽，中共外交部發言人耿爽今天下午回應表示，中方全程掌握，並已向美方提出交涉。

耿爽在今天中共外交部記者會指出，中方密切關注並全程掌握美國軍艦通過台灣海峽的情況，並且已就此向美方提出了交涉。

耿爽強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理好涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。

中共外交部發言人耿爽。環球網
中共外交部發言人耿爽。環球網
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