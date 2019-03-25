親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

江蘇化工廠爆炸事故 不排除罹難者「汽化」可能

2019-03-25 17:35香港01 記者王兆陽／報導

江蘇鹽城響水縣化工園天嘉宜公司爆炸，救難人員表示不排除爆炸時有罹難者被「瞬間汽化...
江蘇鹽城響水縣化工園天嘉宜公司爆炸，救難人員表示不排除爆炸時有罹難者被「瞬間汽化」的可能。。 中新社
分享
25日16時，「3·21」江蘇鹽城響水縣化工園天嘉宜公司爆炸事故召開第四次新聞發布發佈會，通報事故有關情況。通報稱，截至目前，本次爆炸事故造成78人死亡，56人確認身份，22人待確認身份。28名失聯人員中，通過DNA確認25人死亡，另外3人平安。

另據環球網消息，參與救援的江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍24日表示，由於爆炸威力猛烈，不排除爆炸時有罹難者被「瞬間汽化」的可能。

鹽城市市長曹路寶在發布會上表示，截至今天中午12時，全市醫院共有住院治療傷患566人，其中危重傷患13人、重症傷患66人，當天出院38人。對事故現場周邊15個村莊進行了衛生狀況排查，目前各村莊衛生狀況良好。同時，對爆炸發生地周邊醫療機構進行了疾病監測，瞭解疑似化學中毒病例情況，未發現中毒症狀人員。

曹路寶表示，所有已確認身份的遇難者家庭實行「一對一」服務，全面做好與遇難者家屬的溝通安撫、情緒疏導、賠償兌付等工作，並已經與部分遇難者家庭簽訂善後協定。緊急疏散安置的人員中，絕大部分當地群眾在近期房屋修復後可以陸續回家，工廠宿舍無法居住的外地職工和自家房屋受損嚴重的群眾由地方政府繼續做好跟蹤服務工作，妥善安置到位。對因爆炸事故造成部分群眾家中的財產損失，正在全面組織有關人員開展財產損失入戶清查評估工作，讓群眾的受損財產得到應有補償。

陸軍此前24日接受媒體採訪表示，目前封鎖區內17間單位中有11間已經搜查完畢，所有人員都已經尋獲，剩下的6間是今日重點。陸軍還說，第一時間抬出現場的傷者都已面目全非，必須等待當局DNA鑑定才能確定罹難者身份，另外也不排除有人瞬間汽化的可能。

陸軍又說，為了避免廠區污染污染飲用水源，下一步將和環保部門共同處理廠區內的污水。由於廠區地勢較低窪，目前計畫將廠區內消防水池排空，將污水暫存在消防水池內，以利後續搜救行動。

另據了解，響水生態化工園區管理委員會25日張貼了《告居民書》，就目前當地百姓關心的房屋受損修繕問題進行公告。

《告居民書》通知，所有受損房屋的修繕由政府部門負責，市縣兩級政府已經派出所有的維修隊伍上門修繕，鹽城市國投、城投已分別到園區4個村居開展修繕工作，而對於群眾自行修繕的房屋，將根據政府的補助標準給予補助。

此外，《告居民書》對部分民眾提出的房屋需要拆遷的問題，提出三點：一是等待第三方機構鑒定後予以答覆；二是將對不適宜居住的房屋進行登記，並給予居民3個月過渡期房租補貼；三是請民眾儘快把房屋修繕好。

延伸閱讀：

【江蘇化工廠爆炸】志願者發布現場實況 涉「尋釁滋事」被警傳喚

【江蘇化工廠爆炸】當地共救治傷患604人 受災學校明日恢復上課

文章授權轉載自《香港01》

爆炸

相關新聞

江蘇響水爆炸意外 死亡人數上升至78人

2019-03-25 17:12

美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24

江蘇化工廠大爆炸：死亡攀升78人，上百人治療中

2019-03-25 18:36

美艦再過台海 中共外交部回應了

2019-03-25 17:34

北京辦論壇…話題繞著美國轉

2019-03-25 14:15

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

北京辦論壇…繞著美國轉

2019-03-25 00:32

「任公職無罪」凌友詩拒繳罰款

2019-03-24 23:47

習近平沒見教宗...4個考慮與1個暗示

2019-03-24 23:43

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16

江蘇化工廠爆炸604傷 官方定性工安「走過場」

2019-03-24 19:42

兩岸領導人分頭拚外交 大而霸對上小而美

2019-03-24 16:27

響水大爆炸／受困40小時瓦礫中救出生還者

2019-03-24 15:10

響水大爆炸／民眾憂水質汙染 瓶裝水被搶光

2019-03-24 15:05

華為公主愛蘋果產品？竟隨身攜帶Apple這三機

2019-03-24 15:02

美民調：歐洲人多數不信任習近平處理國際事務能力

2019-03-24 14:22

為進美國名校 中國學生不惜砸重金「走側門」

2019-03-24 14:20

歐盟官員避談人權 挨批對中國異常溫順

2019-03-24 14:18

經費拮据？美駐成都領館拍賣家具 傳有王立軍用過的

2019-03-24 14:16

「保護人民群眾的什麼財產安全」 廣西烏龍標語鬧笑話

2019-03-24 14:12

新樓1天賣618伙 2年半最旺 內地買家：便宜

2019-03-24 14:10

時間跨度5000年 義大利近千中國文物要回家

2019-03-24 14:05

美媒爆 孟晚舟被捕時「幾乎全套蘋果裝備」

2019-03-24 12:30

中共發改委：中國開放大門會越開越大

2019-03-24 12:18

中國科考船在沖之鳥礁附近航行 遭日本抗議

2019-03-24 11:19

中共副總理韓正：將進一步壓縮負面清單 降低關稅

2019-03-24 10:50

習近平福建舊部 許甘露將任四川省長

2019-03-24 10:14

義大利加入一帶一路 陸媒：今年中國外交最大突破

2019-03-24 10:03

陸官媒：不要武斷地給台灣藝人扣「台獨」帽子

2019-03-24 09:40

鹽城驚天一爆 炸向江蘇官場

2019-03-23 23:36

被封殺？歐陽娜娜表態「中國人」後…陸媒幫解套

2019-03-23 23:30

江蘇化工廠爆炸40小時後 幸運救出一人

2019-03-23 20:22

昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌 蕭萬長盼深化合作

2019-03-23 17:58

響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45

化工廠爆炸／徒手救2人 挖到妻子卻生死相隔

2019-03-23 17:43

驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42

化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31

化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08
看更多

熱門文章

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

習近平沒見教宗...4個考慮與1個暗示

2019-03-24 23:43

中共陸軍200名將軍首次上考場 成績與升職晉級掛鉤

2019-03-24 21:58

美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24

江蘇響水爆炸意外 死亡人數上升至78人

2019-03-25 17:12

江蘇化工廠爆炸604傷 官方定性工安「走過場」

2019-03-24 19:42

雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57

深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02

醫生「筆誤」致安胎藥變墮胎藥 31歲婦恐胎兒不保

2019-03-24 20:48

賞櫻不准穿和服 武漢大學毆打驅趕遊客

2019-03-25 15:37

江蘇化工廠爆炸事故 不排除罹難者「汽化」可能

2019-03-25 17:35

湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

百萬特斯拉被幼女當畫布 父「霸氣做法」引爭論

2019-03-25 15:02

42歲單親父意外猝死 留自閉兒「10注意事項」有洋蔥

2019-03-25 15:18

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

昆山馬拉松開跑 台味十足

2019-03-24 23:57

美艦再過台海 中共外交部回應了

2019-03-25 17:34

用AI養豬？這家公司員工30人 要顧大陸7億頭豬

2019-03-25 16:08

響水大爆炸後 中共出重拳「全面排查危險化學品」

2019-03-25 13:54

台企聯新會長 3人掀世代之爭

2019-03-24 23:38

湖北發現「寒武紀大爆發」化石庫 BBC：百年一遇研究

2019-03-25 17:59

「任公職無罪」凌友詩拒繳罰款

2019-03-24 23:47

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

北京炸醬麵館拉古人代言 牌匾用電腦字體寫「和珅題」

2019-03-25 15:36

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

為救輕生女子…湖南22歲消防員丟了命 數萬人為他送行

2019-03-25 14:12

陸銀引外資 開放五大領域

2019-03-24 23:23

北京辦論壇…繞著美國轉

2019-03-25 00:32

五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02

「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

2019-03-24 23:42

走失狗一天內遭安樂死 港人批政府制度僵化、未審先判

2019-03-24 21:17

愛妻白韻腦退化？ 謝偉俊不捨：只是記性變差

2019-03-25 13:04

友吃飯不付錢！他氣得放火燒三處房子 警：全燒錯

2019-03-25 14:44

這家公司有祕技！讓阿里、騰訊斥資24億元投資

2019-03-25 15:15

縣長在大陸拚經貿出路 陸商在南投上門簽2億MOU

2019-03-25 15:28

大陸．資金．對策／境外公司被認定為台灣納稅居民分析

2019-03-24 23:24

少林寺藏經閣 佛門聖寶迎客

2019-03-25 02:02

滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top