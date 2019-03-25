美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



美國海警船也穿越台海。圖╱環球網 分享 facebook 最近又有美國軍艦通過台灣海峽，引起中共官方外圍媒體環球時報總編輯胡錫進跳腳。他在微博發文怒嗆，該給台獨們的腦袋上澆一桶冷水了。胡錫進還聲稱，台灣已經完全處於大陸軍事力量的威懾之下，「台灣就是1949年被合圍起來的北平。」

胡錫進發文稱，台灣綠營媒體對「美國軍艦又來了」一片歡呼，真逗。「我覺得必須要朝朝台獨們的腦袋上澆一桶冷水了。」他宣稱，台灣已經完全處於大陸軍事力量的威懾之下，台灣就是1949年被合圍起來的北平。外部力量也改變不了這一越來越穩固的格局。台獨在島內的所有折騰，都是籠子裡的遊戲，他們對自娛自樂不能過於痴迷。

胡錫進說，台獨們要了解一個最基本的現實，那就是大陸有能力在幾個小時之內，通過常規導彈部隊和空軍的飽和攻擊，一次性摧台軍絕大部分基礎設施以及主要裝備，基本解除台灣的武裝。

他還說，在大陸對台軍事攤牌的情況下，美軍根本來不及反應，即使美軍能夠在之後做出反應，它也只能是像徵性的。因為美軍決不可能為了台灣與解放軍全面開戰。解放軍有能力在西太平洋上重創美國軍隊，「而且我們是主要的核大國，與中國大陸全面開戰是美國的不可承受之重。」

不過，他也說，大陸不會輕易開戰，和平統一是大陸對台基本政策。作為媒體人，他也支持兩岸通過和平方式走向統一，武力解決應是最後手段。

但他說，不動武不意味著在必要時也不增加對台獨的軍事壓力。施加軍事壓力的主動權完全掌握在大陸手裡，到現在大陸用得很少，但如果台獨誤判形勢，不斷貼近甚至踩到《反分裂國家法》的紅線，那麼各種軍事施壓的手段都可能投向台海。他還自問，它們(軍事施壓手段)都可能是什麼呢？

接著他說，第一步，大陸戰機、軍艦頻繁越過海峽中線，貼近台灣島。第二步，大陸戰機飛越台灣島上空，宣示對台灣的主權。第三步，大陸戰機在台灣島上空進行例行飛行，飛越台北、高雄上空。第四步，如果美國軍艦前來示威，進入台灣港口，解放軍的軍艦就也駛入台灣港口。如果美國軍人上岸，解放軍就強行上岸。解放軍還可以選擇台灣的某一個地方上岸，「和平」搭建營地。

胡錫進說，在所有這些行動中，解放軍都不會開第一槍。「我有百分之一百的把握，台軍只敢抗議，干擾解放軍的行動，但他們決不敢對解放軍動武。」因為如果台軍對解放軍的軍事裝備和軍人開火，就意味著戰爭爆發。解放軍就可以對台軍基礎設施和主要裝備進行懲罰性打擊。

胡錫進說，大陸不會主動往前推進兩岸的緊張，大陸的兩岸政策是穩定、克制的。但是在「北平」裡折騰的台獨們需要識相，不要玩過了頭，把挑釁搞得越來越極端，逼大陸把別的事情放下，騰出手來收拾他們。

他認為，美軍艦過台海，都是中美關係的問題，是中美博弈的一個個小環節，跟台灣的前途其實沒啥關係。台獨們如果腦子發熱，忘乎所以，他們與美國搞得越熱乎，實質性懲罰來得就越快。