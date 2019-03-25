親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24聯合報 記者羅印冲╱即時報導

美國海警船也穿越台海。圖╱環球網
美國海警船也穿越台海。圖╱環球網
分享
最近又有美國軍艦通過台灣海峽，引起中共官方外圍媒體環球時報總編輯胡錫進跳腳。他在微博發文怒嗆，該給台獨們的腦袋上澆一桶冷水了。胡錫進還聲稱，台灣已經完全處於大陸軍事力量的威懾之下，「台灣就是1949年被合圍起來的北平。」

胡錫進發文稱，台灣綠營媒體對「美國軍艦又來了」一片歡呼，真逗。「我覺得必須要朝朝台獨們的腦袋上澆一桶冷水了。」他宣稱，台灣已經完全處於大陸軍事力量的威懾之下，台灣就是1949年被合圍起來的北平。外部力量也改變不了這一越來越穩固的格局。台獨在島內的所有折騰，都是籠子裡的遊戲，他們對自娛自樂不能過於痴迷。

胡錫進說，台獨們要了解一個最基本的現實，那就是大陸有能力在幾個小時之內，通過常規導彈部隊和空軍的飽和攻擊，一次性摧台軍絕大部分基礎設施以及主要裝備，基本解除台灣的武裝。

他還說，在大陸對台軍事攤牌的情況下，美軍根本來不及反應，即使美軍能夠在之後做出反應，它也只能是像徵性的。因為美軍決不可能為了台灣與解放軍全面開戰。解放軍有能力在西太平洋上重創美國軍隊，「而且我們是主要的核大國，與中國大陸全面開戰是美國的不可承受之重。」

不過，他也說，大陸不會輕易開戰，和平統一是大陸對台基本政策。作為媒體人，他也支持兩岸通過和平方式走向統一，武力解決應是最後手段。

但他說，不動武不意味著在必要時也不增加對台獨的軍事壓力。施加軍事壓力的主動權完全掌握在大陸手裡，到現在大陸用得很少，但如果台獨誤判形勢，不斷貼近甚至踩到《反分裂國家法》的紅線，那麼各種軍事施壓的手段都可能投向台海。他還自問，它們(軍事施壓手段)都可能是什麼呢？

接著他說，第一步，大陸戰機、軍艦頻繁越過海峽中線，貼近台灣島。第二步，大陸戰機飛越台灣島上空，宣示對台灣的主權。第三步，大陸戰機在台灣島上空進行例行飛行，飛越台北、高雄上空。第四步，如果美國軍艦前來示威，進入台灣港口，解放軍的軍艦就也駛入台灣港口。如果美國軍人上岸，解放軍就強行上岸。解放軍還可以選擇台灣的某一個地方上岸，「和平」搭建營地。

胡錫進說，在所有這些行動中，解放軍都不會開第一槍。「我有百分之一百的把握，台軍只敢抗議，干擾解放軍的行動，但他們決不敢對解放軍動武。」因為如果台軍對解放軍的軍事裝備和軍人開火，就意味著戰爭爆發。解放軍就可以對台軍基礎設施和主要裝備進行懲罰性打擊。

胡錫進說，大陸不會主動往前推進兩岸的緊張，大陸的兩岸政策是穩定、克制的。但是在「北平」裡折騰的台獨們需要識相，不要玩過了頭，把挑釁搞得越來越極端，逼大陸把別的事情放下，騰出手來收拾他們。

他認為，美軍艦過台海，都是中美關係的問題，是中美博弈的一個個小環節，跟台灣的前途其實沒啥關係。台獨們如果腦子發熱，忘乎所以，他們與美國搞得越熱乎，實質性懲罰來得就越快。

他還說，台灣新的選舉正在臨近，民進黨的選舉策略在朝深綠靠攏，這非常值得警惕。不能讓他們在這次選舉中把台海攪得地動山搖。

大陸環球時報總編輯胡錫進。圖╱多維新聞
大陸環球時報總編輯胡錫進。圖╱多維新聞
分享

解放軍台獨軍艦

相關新聞

北京辦論壇…話題繞著美國轉

2019-03-25 14:15

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

北京辦論壇…繞著美國轉

2019-03-25 00:32

「任公職無罪」凌友詩拒繳罰款

2019-03-24 23:47

習近平沒見教宗...4個考慮與1個暗示

2019-03-24 23:43

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16

江蘇化工廠爆炸604傷 官方定性工安「走過場」

2019-03-24 19:42

兩岸領導人分頭拚外交 大而霸對上小而美

2019-03-24 16:27

響水大爆炸／受困40小時瓦礫中救出生還者

2019-03-24 15:10

響水大爆炸／民眾憂水質汙染 瓶裝水被搶光

2019-03-24 15:05

華為公主愛蘋果產品？竟隨身攜帶Apple這三機

2019-03-24 15:02

美民調：歐洲人多數不信任習近平處理國際事務能力

2019-03-24 14:22

為進美國名校 中國學生不惜砸重金「走側門」

2019-03-24 14:20

歐盟官員避談人權 挨批對中國異常溫順

2019-03-24 14:18

經費拮据？美駐成都領館拍賣家具 傳有王立軍用過的

2019-03-24 14:16

「保護人民群眾的什麼財產安全」 廣西烏龍標語鬧笑話

2019-03-24 14:12

新樓1天賣618伙 2年半最旺 內地買家：便宜

2019-03-24 14:10

時間跨度5000年 義大利近千中國文物要回家

2019-03-24 14:05

美媒爆 孟晚舟被捕時「幾乎全套蘋果裝備」

2019-03-24 12:30

中共發改委：中國開放大門會越開越大

2019-03-24 12:18

中國科考船在沖之鳥礁附近航行 遭日本抗議

2019-03-24 11:19

中共副總理韓正：將進一步壓縮負面清單 降低關稅

2019-03-24 10:50

習近平福建舊部 許甘露將任四川省長

2019-03-24 10:14

義大利加入一帶一路 陸媒：今年中國外交最大突破

2019-03-24 10:03

陸官媒：不要武斷地給台灣藝人扣「台獨」帽子

2019-03-24 09:40

鹽城驚天一爆 炸向江蘇官場

2019-03-23 23:36

被封殺？歐陽娜娜表態「中國人」後…陸媒幫解套

2019-03-23 23:30

江蘇化工廠爆炸40小時後 幸運救出一人

2019-03-23 20:22

昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌 蕭萬長盼深化合作

2019-03-23 17:58

響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45

化工廠爆炸／徒手救2人 挖到妻子卻生死相隔

2019-03-23 17:43

驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42

化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31

化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08

蘋果CEO庫克：感謝中國打開大門 我們未來密不可分

2019-03-23 14:55

馬雲美國西點軍校談領導力：做別人不想做的事

2019-03-23 13:43

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17

鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44
看更多

熱門文章

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16

男子扮外賣小哥給女友送驚喜 一開門就決定報警

2019-03-25 11:37

習近平沒見教宗...4個考慮與1個暗示

2019-03-24 23:43

中共陸軍200名將軍首次上考場 成績與升職晉級掛鉤

2019-03-24 21:58

雷軍：小米9本月底能交付150萬支

2019-03-24 22:57

江蘇化工廠爆炸604傷 官方定性工安「走過場」

2019-03-24 19:42

深中通道難度 勝過港珠澳大橋

2019-03-25 02:02

醫生「筆誤」致安胎藥變墮胎藥 31歲婦恐胎兒不保

2019-03-24 20:48

美艦過台海 環時總編跳腳嗆：台灣如1949被圍起的北平

2019-03-25 16:24

湛海高鐵將開工 海南納高鐵網

2019-03-25 02:02

韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42

百萬特斯拉被幼女當畫布 父「霸氣做法」引爭論

2019-03-25 15:02

不滿北京介入香港事務 泛民與中聯辦關係撕裂

2019-03-25 09:51

昆山馬拉松開跑 台味十足

2019-03-24 23:57

42歲單親父意外猝死 留自閉兒「10注意事項」有洋蔥

2019-03-25 15:18

台企聯新會長 3人掀世代之爭

2019-03-24 23:38

中共又取締獨立教會 還逼簽保證書

2019-03-25 11:06

「任公職無罪」凌友詩拒繳罰款

2019-03-24 23:47

響水大爆炸後 中共出重拳「全面排查危險化學品」

2019-03-25 13:54

鬥魚直播去年收入逾180億 擬赴美上市

2019-03-25 11:51

陸銀引外資 開放五大領域

2019-03-24 23:23

北京辦論壇…繞著美國轉

2019-03-25 00:32

走失狗一天內遭安樂死 港人批政府制度僵化、未審先判

2019-03-24 21:17

五一小長假 帶動高鐵遊新藍海

2019-03-25 02:02

用AI養豬？這家公司員工30人 要顧大陸7億頭豬

2019-03-25 16:08

為救輕生女子…湖南22歲消防員丟了命 數萬人為他送行

2019-03-25 14:12

「一帶一路」之外 中義簽署870億元經貿協議

2019-03-24 23:42

北京炸醬麵館拉古人代言 牌匾用電腦字體寫「和珅題」

2019-03-25 15:36

友吃飯不付錢！他氣得放火燒三處房子 警：全燒錯

2019-03-25 14:44

愛妻白韻腦退化？ 謝偉俊不捨：只是記性變差

2019-03-25 13:04

少林寺藏經閣 佛門聖寶迎客

2019-03-25 02:02

滴滴司機被捅數刀身亡 嫌犯自首稱精神崩潰

2019-03-25 12:20

這家公司有祕技！讓阿里、騰訊斥資24億元投資

2019-03-25 15:15

大陸．資金．對策／境外公司被認定為台灣納稅居民分析

2019-03-24 23:24

一帶一路 閩茶出口續升溫

2019-03-25 02:00

加拿大中國留學生遭綁架 嫌犯持有電擊槍

2019-03-25 12:33

中國國台辦和中聯辦是什麼單位 一次看懂

2019-03-25 11:02

尋找投資商機 130多名重量級台商雲集南寧

2019-03-25 11:39

陸衝刺5G 下步推進商用部署

2019-03-25 02:00

陸工信部長：全面放開一般製造業 減少微觀管理

2019-03-25 11:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top