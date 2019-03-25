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北京辦論壇…話題繞著美國轉

2019-03-25 14:15世界日報 特派員 李春

定位為「兩會後首個國家級大型國際論壇」的中國發展高層論壇，火熱進行兩天後，25日收官。這發展論壇自2000年舉辦，規模一年比一年大，規格一年比一年高，又愈來愈體現「高層」二字，每次都是身任中共中央政治局常委的第一副總理主講，僅次於中共總書記和總理輪流坐莊的海南博鰲論壇。

北京辦論壇…繞著美國轉 新華社
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今年的發展論壇，不僅大操大辦，還有一個特別之處，那就是中美之爭背景或者說美國情結，不著一字，貫串始終。

說不著一字，是一般看這種論壇，除了看規模、規格之外，主要看其主題、日程和議程。發展論壇由國務院發展研究中心主辦，其宗旨一早就定下，是「與世界對話，謀共同發展」，所以這個論壇的外向性是一早就定下的，但今次論壇討論的好多題目，也真的都是世界的，比如對世界貿易組織前途的關切，又比如對中國那個世界共同體新主張的反覆宣講等等。

但畫外音比畫內語更值得看。首先看請的人，過去中國的國際性論壇，最愛請的是諾貝爾獎得主，這有些不易理解，因為官方輿論從來都是罵諾貝爾獎的。其次就是請下野官員，不管是總統還是首相，不論是正是副，只要在位沒反中，都在大請之列。

今次論壇一反過往，請人重兩點，一是美國，二是美國前財經官員，所以去看出席的外賓名單，美國東亞事務前助理國務卿和前財長是能到都請，而美國前貿易代表巴爾舍夫斯基、弗羅曼更在重點招呼對象，除此之外，重要的大美企負責人比如被川普叫錯名的庫克，還有沃而沃的總裁、黑石的董事長等等，今次個個到場。

再一看，就是看中方的嘉賓發言，似乎都是緊緊圍著主題，基本不會提美國兩字或中美關係四字，但講什麼都會繞回來講到美國、議到中美。

北京辦論壇…繞著美國轉 中國新聞社
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比如中國證監會的副主席方星海，本來他講股市，跟中美之爭沒有多大關係，但其可以圈成重點的話，都跟中美之爭和中美談判有關，比如他說中美今天要找新的合作領域，要在業界、在各行業找合作的機會。又說中國金融業已做好充分的開放準備，中美之間可以開放、可以競爭。他分管的證券部門公募基金，都可以開放，都可以競爭，美國有抱怨，中國可以加快。開放對雙方有利，有很多地方可以開放。

倒是中國財政部前副部長朱光耀比較直率，這可能因其已經退休有關，他直接建議中美兩國強化元首之間的戰略引領，確保兩國關係穩定發展。在現有溝通渠道的基礎上，考慮建立兩國元首的定期會晤機制，同時應當充分發揮兩國工商企業家、智庫等組織的作用，加強對經濟活動、民眾、媒體的引領，以之強化中美合作。

當然，最重要是論壇第二日的24日，中國副總理韓正的演講，韓正看上去是講中國對外開放，聽上去好幾個段落都像對美喊話。比如他特別強調中國推動更高水平開放的腳步不會停滯，即使面對一些國家的保護主義、單邊主義，中國也絕不會步其後塵築起壁壘，絕不會走回頭路。將堅定不移積極主動擴大進口，不以追求貿易順差為目標，真誠地希望擴大進口，促進貿易收支平衡等等。

這個發展論壇的新特色，給外界帶來不同的刺激。北京財經圈就有人很緊張，說之前以為月底要簽協議了，誰料新一輪談判又要你來我往了，如此高度重視、反覆強調，說明大事可能有變，這不是好的訊號。但也有人認為，好事多磨，在新一輪談判前喊喊話，是屬正常。

諾貝爾獎中共

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