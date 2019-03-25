韓將會劉結一 邱垂正證實：收到高市府申請變更行程

2019-03-25 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



陸委會副主委兼發言人邱垂正證實，高市府昨晚已申請行程變更，高雄市長韓國瑜將與大陸國台辦主任劉結一會面，陸委會也接到變更行程資訊。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 陸委會副主委兼發言人邱垂正今天證實，高市府昨晚已申請行程變更，高雄市長韓國瑜將與大陸國台辦主任劉結一會面，陸委會也接到變更行程資訊。至於韓國瑜的會談內容，邱垂正說，依相關規定，高市府回台後須向內政部聯審會提出。

邱垂正上午列席立法院經委會進行「當前兩岸經貿發展的機遇與風險」專案報告，並接受訪問。

針對韓國瑜日前赴香港、澳門中聯辦拜會，今天並將與劉結一會面，邱垂正回應說，高市府這次赴陸申請許可並沒有包含此項行程，如果有相關變更行程，應向內政部聯審會提出變更行程。

他並證實，高雄市政府昨晚已經提出行程變更申請，韓國瑜今天下午將與劉結一見面，高雄市政府有向內政部申請，陸委會也有接到變更行程的資訊。

至於有立委質疑，韓國瑜以賣水果的名義，規避監督，邱垂正稱，維護中華民國主權與安全是所有政治人物的責任，不管是中央或地方，都要肩負這個責任。中央與地方要一起拚經濟、顧主權。

媒體追問，韓國瑜會談過程需不需要在回台後公布？邱垂正表示，依規定，赴陸的相關行程，回到台灣後，須在一定期間內向內政部聯審會提出，若聯審會認為市政府需要加以說明，市政府就需要補充說明。

另有媒體問及總統府秘書長陳菊也曾跟前國台辦主任張志軍會面，是否標準不一？他則說，標準都一樣。