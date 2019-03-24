凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

2019-03-24 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



在北京大陸全國政協大會上發言一炮而紅的凌友詩，明確表示不會自動回台灣去繳交罰款。又說自己責任重大，會推動以一國兩制模式，期望用十年時間實現台灣統一。

日前在大陸全國政協大會上，凌友詩以台籍政協委員身分發言，其內容和風格引起兩岸三地民間議論紛紛，大陸官方讚她，而台灣政府說要處以罰款。

凌友詩在香港中文大學校園，接受香港NowTV訪問時稱，她「在自己國家的土地上擔任自己政府的公職，何罪之有呢」，因此她不會回台灣繳交罰款。她又說，她的發言受到香港中聯辦主任王志民的公開稱讚。

凌友詩堅持，一國兩制可以顧及兩岸文化及政治上的差異，是推動統一的好方向。自己擔任政協委員責任重大，會推動以一國兩制模式，實現台灣統一。

在訪問中，凌友詩稱自己是一個「平凡的台灣女孩」。她17歲時隨父母到香港定居，曾在中央政策組工作八年，目前在香港中文大學擔任研究員。她2003年起擔任福建省政協委員，去年晉身大陸全國政協委員，

凌友詩不願透露上次回台灣投票是哪一次選舉，只表示不少台灣朋友都對選舉感到疲累，認為有沒有普選不重要，期望用十年時間實現統一。

雖然她的表現獲中方官員稱讚，但她的同事中顯然有不同看法。她披露有前同事批評，指她曾參與六四晚會，現在淪為統戰工具。凌友詩承認以前參加香港的六四燭光晚會，但她現在對六四事件有了新的看法，認為六四有好多內情，有外國勢力的煽動，有推翻中國共產黨的圖謀，在了解之後，她已不「盲目支持」。