響水大爆炸／受困40小時瓦礫中救出生還者

2019-03-24 15:10 世界日報 中國新聞組／上海24日電



江蘇鹽城市響水縣的化工園區爆炸案，至今已增至64人死亡，據央視新聞報導，昨天上午7時左右，現場傳來好消息，一名年約40歲的中年男子，被困40個小時獲救，意識清醒。

當局昨天早上再次舉行新聞發布會，公布最新救災情況。截至23日上午7時，事故已造成64人死亡，救治傷者中危重21人、重傷73人。鹽城市市長曹路寶表示，死者中只有26人確認身分，38人身分待確認，各方報來的失聯人員有28人。由於生產過程中工人不能帶手機，故此確認身分工作有困難。

曹路寶表示，失聯人員數據與待確認身分人員數據可能會有重複，正通過與各方溝通、走訪以及去氧核糖核酸（DNA）比對等方式確認。

此外，被埋7個小時後獲救的33歲男子蘇亮，目前仍在醫院治療，他談到當時情況仍心有餘悸。據香港媒體報導，他說，事發時自己與4名同事在距爆炸核心有600米的自動化控制室內，但強大的衝擊波仍把控制室衝倒，眾人瞬間被埋在瓦礫中。

蘇亮隨後用同事的手機，將自己所在位置通知妻子朱潔。朱潔立即通知曾在化工廠工作9年的公公蘇洪，一起前往拯救。她表示，由於公公對廠內部結構熟悉，他們在晚上7時30分左右，終於找到丈夫被埋的地方。

至晚上近10時，消防員趕抵現場，與家屬一起將蘇亮等人救出送往醫院救治。朱潔說，「他嘴裡、身上全是黑的，外套上全是玻璃碎」。