響水大爆炸／民眾憂水質汙染 瓶裝水被搶光

2019-03-24 15:05 世界日報 中國新聞組╱北京24日電



江蘇鹽城響水縣天嘉宜化工廠的重大爆炸事故，已致64人死亡。國務院調查組指出事故企業連續被查，仍嚴重違法違規。 路透 分享 facebook

江蘇鹽城響水縣天嘉宜化工廠的重大爆炸事故，已致64人死亡。國務院調查組昨天指出，事故企業相關負責人我行我素，最終釀成這起慘烈事故。而受事故波及的十所學校，預計25日將全部復課，家長斥此是官方為維穩「把孩子都豁出去了」。此外，當地目前也傳出民眾擔心水質問題，紛至超市搶購瓶裝水。

國務院稱要「一查到底」

新京報報導，國務院江蘇響水天嘉宜公司「3·21」特別重大爆炸事故調查組昨天召開第一次全體會議。會議指出，事故暴露出的問題十分突出，表明江蘇省一些地方和企業在吸取過去事故的慘痛教訓、改進安全生產工作上不認真、不扎實，走形式、走過場，事故企業連續被查處、被通報、被罰款，企業相關負責人仍舊嚴重違法違規、我行我素，最終釀成慘烈事故。

國務院調查組會議要求，要做好事故調查工作，盡快查明事故原因、嚴肅追究責任，只要與事故的起因和責任有關，就要查清查準，一查到底。

新華社報導，國務委員王勇趕往當地醫院，代表黨中央、國務院探望傷者，隨後並到事故現場察看。

據中共鹽城市委宣傳部微信公眾號消息，截至23日7時，事故已造成64人死亡，救治的傷員中危重21人、重傷73人。

截至目前，全市16家醫院共收治傷員617人，其中523人輕傷，大部分為頭部、腹部、四肢等部位的擦傷。

官方稱各項檢測指標正常

響水縣有關負責人指出，爆炸造成化工園外周邊部分居民房屋受損，其中有89戶房屋損毀較為嚴重，無法修繕。準備進行拆除這些損毀嚴重的農村平房，將對相關農戶進行貨幣補償，或安置到新型農村社區。

「3·21」響水天嘉宜公司爆炸事故現場指揮部23日召開第二次新聞發布會，中央社報導，鹽城市官方在發布會稱，持續進行的環境監測資料表明，「目前各項檢測指標已處於正常範圍內，群眾飲水未受影響」。為防止化工園區汙水、現場救援消防用水外流進入灌河，已對新豐河、新農河、新民支渠等入灌河河道採取築壩截控措施。

儘管如此，當地居民已經開始到超市搶買瓶裝水。一名黃姓民眾說，從事發當晚開始，超市裡面的水都被搶光了，沒有熟人還買不到。網民在網上發布稱，水受汙染了，不能吃了。

另外，官方也稱，經排查，事故地附近10所學校校舍門窗、玻璃不同程度受損。預計3月24日受損門窗安裝到位，確保3月25日陳家港地區學校全部復課。不少網民質疑官方做法，指「苯是一級致癌物，復課這麼積極？」「領導的小孩又不在這些幼兒園」。

官媒指形式主義釀禍

天嘉宜化工有限公司21日下午發生爆炸事故，官媒直指，這場驚天一爆，是人禍不是天災。事故已「炸」向江蘇官場，將有不少官員負起責任，各界正關注後續發展。

中共中央政法委微信公眾號「中央政法委長安劍」指出，事發地陳家港化工園區早已「劣跡斑斑」，自2007年起，該園區內至少發生過四起爆炸、洩漏和火災事故。資料還顯示，從2017年到2018年，出事的天嘉宜公司曾多次被行政處罰，累計罰款至少人民幣101萬元（約台幣462萬元）。

「長安劍」批，這起爆炸事故就是形式主義作祟，不是天災，而是人禍。據響水縣政府官網訊息，自3月1日至14日的近半個月內，該縣領導通過走訪調研、召開會議等方式，先後四次提及有關工業安全生產等問題，要求問題企業一律停產整改。諷刺的是，爆炸當天，當地還舉行「安全生產培訓專題講座」。

事故發生後，正在出訪的國家主席習近平隨即發出重要指示。習近平去年7月外訪時，也發生吉林長春長生假疫苗事件，習近平回國後隨即召開中共政治局會議，嚴厲處置涉事官員。