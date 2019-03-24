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華為公主愛蘋果產品？竟隨身攜帶Apple這三機

2019-03-24 15:02世界日報 中國新聞組／北京24日電

華為公主是果粉 被搜出身帶「Apple三寶」 歐新社
華為公主是果粉 被搜出身帶「Apple三寶」 歐新社
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最新一份法庭文件顯示華為財務長孟晚舟被捕時，身上竟帶有多項競爭對手蘋果的產品，包括iPhone 7 Plus，MacBook Air和iPad Pro。當時她只擁有一款華為產品，是Mate 20 RS Porsche Design智慧手機。

據《THE STAR》報導，該法庭文件的內容是孟晚舟透過律師提出申請，要求提供儲存被扣押電子設備上的數據副本，隨後要將所有電子設備封存。加拿大司法部在電郵中回覆指檢察機關已同意並將該些電子設備移交給卑詩省最高法院登記處，但需要等待相關評估。

報導以「孟晚舟似乎對（華為）對手蘋果的產品很感興趣」為題，同時重提華為此前的一場「公關災難」。事緣在去年除夕，華為透過Twitter發布新年祝福，結果被發現竟是用iPhone發出，最終兩名負責人的個人職級被降級，同時各被減薪5000元人民幣（約744美元）。

蘋果日報報導，網友紛紛議論為什麼華為創辦人任正非之女孟晚舟，竟然愛用蘋果產品。近來多國政府對華為設備表示疑慮，擔心其裝有可供中國政府監控的「後門」。有網友吐槽，原來孟晚舟也擔心自己的秘密洩露，所以不敢用華為。也有人猜測，華為可能在研究蘋果產品，想藉「反向工程」模仿技術，但目前尚無證據。

孟晚舟北京

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