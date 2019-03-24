為進美國名校 中國學生不惜砸重金「走側門」

2019-03-24 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



各國學生都嚮往進入哈佛大學。圖/路透 分享 facebook

美國外交政策雜誌指出，為了進入美國名校，大批中國學生不惜巨額開銷，在應考和入學申請等方面依托商業輔助，「走側門」，涉嫌舞弊。

美國之音引述該雜誌報導稱，隨著美國大學中國學生人數的增加，中國學生涉及的考試舞弊行為近來有很多報導。就在上週，五名加州居民被捕，罪名是代替四十多名中國學生參加英語考試，幫助他們獲得來美的學生簽證。這個涉事群體的負責人是加州大學洛杉磯分校的劉彩（譯音），今年23歲。

報導說，加州大學聖塔芭芭拉分校的教職員2018年就抱怨說，他們對該校中國學生的英語水平持懷疑態度。

一個涉及此類舞弊操作的人是辛格爾（William Singer）。他在美國的職業就是大學輔導準備，公司取名「關鍵(The Key)」。他在波士頓一家聯邦法庭出庭時說，為了保證進入美國名校，他為國際學生開了「側門」，且「側門」與正門和後門都不相同。

此類「側門」包括與中國境內的人進行代理合作，瞄準中國富有家長急於把子女送入美國名校的願望，透過「輔導」發財。

報導說，一名中國學生的家長支付了9萬美元，聘請一名輔導代理，幫助這名學生申請美國大學。代理保證申請會被排名前60的美國大學的三到五所錄取。

輔導員幫助這名學生快速提高語法，熟悉入學申請必須的介紹短文協作，就可能包括的題目提出建議，甚至包辦代寫。

代理還對一些課外活動提出建議，提高入學申請的個人魅力。這名已經在美國西岸名校就讀的學生回憶說，他在大學的中國學生幾乎人人都是在申請程序中的某個時候與一名代理取得了聯繫。

報導說，此類的輔導公司目前在中國就有幾百家，僅在2016年價值就達39億美元。

總部設在上海的棒呆國際教育（Bonday）就是這樣一家公司。棒呆雖然不保證一定成功，還是提供起價20萬人民幣的綜合輔導服務，包括軟技能訓練，夏季學校諮詢，並修改入學申請的個人短文。經過棒呆幫助的學生現在已經進入普林斯頓、哈佛和芝加哥大學等美國名校就讀。

另一家輔導公司是西安的英泰教育（Yingtai Education），為想到美國上大學的人提供綜合輔導，收費10萬人民幣，內容包括挑選學校，準備學習計劃，建議課外活動，並為個人短文提供輔導，幫助掌握應該突出的內容。

公司發言人對美國外交政策雜誌說，有時我們必須幫助那些十分懶惰的學生寫作，但不額外收費，原因是對此類學生有時講課和輔導都是更浪費時間。

報導指出，美國大學的中國學生人數已經有34萬，佔外國學生總數大約三分之一。很多中國學生都是通過勤奮努力爭取到來美就讀的，申請輔導也不一定表示學生沒有能力獨立申請，但中國學生來美就讀的商業輔導確實存在欺詐行為，值得關注。