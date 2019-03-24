經費拮据？美駐成都領館拍賣家具 傳有王立軍用過的

2019-03-24 14:16 世界日報 中國新聞組╱北京24日電



美國駐成都總領事館拍賣的家具。（取材自微博） 分享 facebook

美國駐外機構經費有限，近日美國領事館、美國駐成都總領事館等分別公告拍賣領事館廢舊物品，包括家具、電器等，引起討論。有網友認為，「除了家電都不錯」，但也有人笑說：「在『閒魚』價格或許比你拍賣還高些」。

美國領事館日前在官網公告，於23日在廣州市荔灣區一處倉庫拍售舊廢品，物品包括家具，電器和電腦產品等。

無獨有偶，香港蘋果日報報導，美國駐成都總領事館近日也在微博公告，將於4月9日舉行春季拍賣會，拍賣物品包括電腦主機、伺服器、顯示器、家具及家電等。公告同時上載多張家具相片，如木製櫥窗櫃及矮身拉櫃等，部分與去年領事館曾拍賣的一模一樣，估計是去年的賣剩的，今年再接再厲叫賣。

美國駐成都總領事館拍賣的家具。（取材自微博） 分享 facebook

據報導，有傳拍賣品中包括前重慶副市長王立軍在要求政治庇護時用過的桌椅，令拍賣平添焦點。2012年1月，被時任重慶市委書記薄熙來免去公安局長的王立軍，跑入美國駐成都總領事館向美國政府申請政治庇護遭拒，王在領事館待了一夜後「自行離去」，被中國國安部帶返北京。

此外，美國駐武漢總領事館日前也在官方微博發公告，宣稱將拍賣兩輛別克（Buick）公務車，車齡分別為九年及十年。目前兩領館均未公開拍賣品價格。

另外，報導指出，駐成都總領事林杰偉的妻子莊祖宜，近日在微信發表「我不是官太太」網文暴紅，文章透露美國駐外機構經費拮据問題。莊祖宜說明，其夫婿所管轄的成都領事館，是美國與中國西南地區的政治、經濟和文化接口，館內員工達170人，但整個領館的年度社交預算恐怕還比不上成都的地方機構。

她也提到自己與丈夫經常絞盡腦汁節省開支，有時甚至要自掏腰包，用自己的稿費和街頭演出賞金，為到訪的嘉賓準備餐飲。

她舉例說，去年底領事館承辦一場接待28位中外貴賓自助晚宴，每位來賓預算只有人民幣60元（約9美元），為節約又不輸排場，她與廚師以廚藝彌補高檔食材從缺，盡量讓肉類海鮮和中西小點面面俱到。