時間跨度5000年 義大利近千中國文物要回家

2019-03-24 14:05 世界日報 中國新聞組／北京24日電



義大利將返還中國流失的796件文物藝術品。圖為部分返還文物。（視頻截圖） 分享 facebook

23日在中國國家主席習近平和義大利總理孔蒂共同見證下，中義雙方代表交換關於796件套中國流失文物藝術品返還的證書。這次「回家」的文物，時間跨度長達5000年，上至新石器時代，下至明清民國時期，器物種類多樣，保存狀況完好，總體價值高。

新華社報導，據介紹，義大利文物憲兵2007年在文物市場查獲一批疑似非法流失的中國文物藝術品，隨即啟動司法審判程序。中國國家文物局得知相關信息後，立即對接義大利文化遺產主管部門，開展流失文物的追索返還工作。歷經10餘年漫長追索，2019年年初，義大利法院最終作出向中方返還796件套文物藝術品的判決。

中國國家文物局博物館司社會文物處處長吳旻表示，中方將立刻與義大利文物憲兵進行具體對接，啟動文物回運的相關工作。這也是近20年來最大規模的中國文物藝術品返還，開創中義文化遺產合作的新里程。

此次的文物包含古樸渾厚的馬家窯文化紅陶罐、線條流暢的漢代繭形壺、形制完整的唐代武士立俑、獨特雅致的宋代黑釉瓷、刻畫精細的清末至民國紫砂壺等。

除了此次具有突破性意義的文物返還，習近平此次訪義期間，中義雙方還簽署了多份有關文化遺產的合作文件，包括關於防止文物非法進出境的諒解備忘錄和關於世界文化遺產地結對的諒解備忘錄。

近年來，中義在「一帶一路」合作框架下，在文物展覽、文物保護修復和文物國際合作中不斷擴大交流規模，提升合作水平。

近年來，面對中國流失海外文物複雜狀況，中國有關部門通過雙邊執法合作、外交談判、捐贈返還等多種方式，促成文物返還。圓明園鼠首、兔首被法國皮諾家族歸還中國，流落異鄉的青銅「虎鎣」幾經波折終於回歸故土，美國返還361件套中國流失文物。