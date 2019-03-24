歐盟官員避談人權 挨批對中國異常溫順

2019-03-24 14:18 世界日報 中國新聞組／綜合報導



美媒：習近平帶70億歐元大單來了，人權問題靠邊站。 路透社 分享 facebook

中國國家主席習近平23日與義大利總理孔蒂簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，幾十家義大利企業也將與中國企業簽署30多項、價值約70億歐元（約79.9億美元）的協議。在70億歐元的大單面前，國際人權組織就批評，歐盟領導人都未在高層會議上公開挑戰中國領導人人權問題。

美國之音報導，這個星期，歐盟還就多方面議題與中國開展一系列高層討論。在與中國官員面對面時，歐盟官員也和義大利總統一樣，對中方表現得異常溫順。

歐盟高級代表莫哈里妮稱中國外交部長王毅為「親愛的朋友」。談及人權問題時，她只是說「這是雙方看法不同的領域之一」。

國際人權組織人權觀察中國部主任理查森認為，莫哈里妮的曖昧立場令人失望。她說：「如果歐盟領導人真心想要中國政府尊重和促進人權，他們應該從那些勇敢地為中國人權付出高昂代價的人們身上受到啟發，狠狠地、毫無歉意地支持他們。 」

報導指出，歐盟與北京在人權領域的對話機制長期以來為人詬病。批評人士說，自1997年創立以來，對話沒有取得過任何實質效果。

結束義大利訪問後，習近平將飛往法國和摩納哥。人權觀察組織致函法國總統馬克宏，敦促他在人權問題上挑戰習近平，要求中方允許獨立觀察員進入新疆實地考察並無條件釋放非法拘禁的人權捍衛者和異見人士。