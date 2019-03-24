親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

勝利台灣金主緊貼池昌旭 通吃黑白兩道兼追星

歐盟官員避談人權 挨批對中國異常溫順

2019-03-24 14:18世界日報 中國新聞組／綜合報導

美媒：習近平帶70億歐元大單來了，人權問題靠邊站。 路透社
美媒：習近平帶70億歐元大單來了，人權問題靠邊站。 路透社
分享

中國國家主席習近平23日與義大利總理孔蒂簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄，幾十家義大利企業也將與中國企業簽署30多項、價值約70億歐元（約79.9億美元）的協議。在70億歐元的大單面前，國際人權組織就批評，歐盟領導人都未在高層會議上公開挑戰中國領導人人權問題。

美國之音報導，這個星期，歐盟還就多方面議題與中國開展一系列高層討論。在與中國官員面對面時，歐盟官員也和義大利總統一樣，對中方表現得異常溫順。

歐盟高級代表莫哈里妮稱中國外交部長王毅為「親愛的朋友」。談及人權問題時，她只是說「這是雙方看法不同的領域之一」。

國際人權組織人權觀察中國部主任理查森認為，莫哈里妮的曖昧立場令人失望。她說：「如果歐盟領導人真心想要中國政府尊重和促進人權，他們應該從那些勇敢地為中國人權付出高昂代價的人們身上受到啟發，狠狠地、毫無歉意地支持他們。 」

報導指出，歐盟與北京在人權領域的對話機制長期以來為人詬病。批評人士說，自1997年創立以來，對話沒有取得過任何實質效果。

結束義大利訪問後，習近平將飛往法國和摩納哥。人權觀察組織致函法國總統馬克宏，敦促他在人權問題上挑戰習近平，要求中方允許獨立觀察員進入新疆實地考察並無條件釋放非法拘禁的人權捍衛者和異見人士。

人權義大利歐盟

相關新聞

華為公主愛蘋果產品？竟隨身攜帶Apple這三機

2019-03-24 15:02

時間跨度5000年 義大利近千中國文物要回家

2019-03-24 14:05

經費拮据？美駐成都領館拍賣家具 傳有王立軍用過的

2019-03-24 14:16

為進美國名校 中國學生不惜砸重金「走側門」

2019-03-24 14:20

中國科考船在沖之鳥礁附近航行 遭日本抗議

2019-03-24 11:19

響水大爆炸／民眾憂水質汙染 瓶裝水被搶光

2019-03-24 15:05

美民調：歐洲人多數不信任習近平處理國際事務能力

2019-03-24 14:22

「保護人民群眾的什麼財產安全」 廣西烏龍標語鬧笑話

2019-03-24 14:12

新樓1天賣618伙 2年半最旺 內地買家：便宜

2019-03-24 14:10

美媒爆 孟晚舟被捕時「幾乎全套蘋果裝備」

2019-03-24 12:30

中共發改委：中國開放大門會越開越大

2019-03-24 12:18

中共副總理韓正：將進一步壓縮負面清單 降低關稅

2019-03-24 10:50

習近平福建舊部 許甘露將任四川省長

2019-03-24 10:14

義大利加入一帶一路 陸媒：今年中國外交最大突破

2019-03-24 10:03

陸官媒：不要武斷地給台灣藝人扣「台獨」帽子

2019-03-24 09:40

鹽城驚天一爆 炸向江蘇官場

2019-03-23 23:36

被封殺？歐陽娜娜表態「中國人」後…陸媒幫解套

2019-03-23 23:30

江蘇化工廠爆炸40小時後 幸運救出一人

2019-03-23 20:22

昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌 蕭萬長盼深化合作

2019-03-23 17:58

響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45

化工廠爆炸／徒手救2人 挖到妻子卻生死相隔

2019-03-23 17:43

驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42

化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31

化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08

蘋果CEO庫克：感謝中國打開大門 我們未來密不可分

2019-03-23 14:55

馬雲美國西點軍校談領導力：做別人不想做的事

2019-03-23 13:43

江蘇化工廠爆炸 染料股急漲

2019-03-23 12:17

鹽城化工廠爆炸死亡增至64人 官媒指形式主義釀禍

2019-03-23 11:44

江蘇化工廠爆炸47死640傷 涉案廠黑歷史驚人

2019-03-22 23:38

美國默許台灣訂購F-16戰機 北京已向美提嚴正交涉

2019-03-22 19:40

雷蛇主攻服務業 拒評終止Razer Phone 3傳聞

2019-03-22 17:03

「讓我們暢所欲言」 哈佛校長北京大學演講疑暗挺維人

2019-03-22 17:02

江蘇化工廠大爆炸／園區像定時炸彈…屢遭裁罰點名

2019-03-22 16:56

悲慘！江蘇鹽城化工廠爆炸 47死640人傷

2019-03-22 13:23

年薪人民幣150萬 之江實驗室全球徵才

2019-03-22 12:03

調整「五一」小長假 大陸今年放4天

2019-03-22 11:08

海貿會改選…高孔廉當選會長 葉國一續任監事長

2019-03-22 01:16

非開放陸資來台項目...愛奇藝台灣站將遭下架

2019-03-22 00:10

陸委會民調 近八成民眾不贊成一國兩制

2019-03-22 00:07
看更多

熱門文章

被封殺？歐陽娜娜表態「中國人」後…陸媒幫解套

2019-03-23 23:30

陸官媒：不要武斷地給台灣藝人扣「台獨」帽子

2019-03-24 09:40

美媒爆 孟晚舟被捕時「幾乎全套蘋果裝備」

2019-03-24 12:30

鹽城驚天一爆 炸向江蘇官場

2019-03-23 23:36

聯電大陸子公司和艦可望登陸「科創板」 創多項紀錄

2019-03-23 16:17

陸「限古令」升級 網路平台古裝劇銳減

2019-03-24 10:26

義大利加入一帶一路 陸媒：今年中國外交最大突破

2019-03-24 10:03

江蘇化工廠爆炸40小時後 幸運救出一人

2019-03-23 20:22

習近平福建舊部 許甘露將任四川省長

2019-03-24 10:14

護士妻要他死？迷昏醫師夫再注射百草枯

2019-03-23 17:48

化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31

陸科創板新貴 背後「影子股」現形

2019-03-24 00:37

驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42

響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45

中國科考船在沖之鳥礁附近航行 遭日本抗議

2019-03-24 11:19

砍妻女再撞死6人 湖北男遭擊斃

2019-03-23 17:51

北京瞭望／北京深夜書房 走進「書山行旅」畫裡

2019-03-23 23:37

為進美國名校 中國學生不惜砸重金「走側門」

2019-03-24 14:20

昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌 蕭萬長盼深化合作

2019-03-23 17:58

大陸本周起個人也能買地方債了

2019-03-23 21:44

蕭萬長赴博鰲 將會李克強

2019-03-24 01:56

時間跨度5000年 義大利近千中國文物要回家

2019-03-24 14:05

深井錦柏豪苑獨立屋遇竊 賊劫走保險箱內名錶值200萬元

2019-03-23 20:17

庫克：感謝中國打開大門

2019-03-23 23:09

中共副總理韓正：將進一步壓縮負面清單 降低關稅

2019-03-24 10:50

化工廠爆炸／徒手救2人 挖到妻子卻生死相隔

2019-03-23 17:43

麻疹個案再添兩例 41歲泰航空機師曾飛四地

2019-03-23 19:23

湖南常德高速公路火燒車 26死28傷

2019-03-23 23:34

中共發改委：中國開放大門會越開越大

2019-03-24 12:18

陸官方：正在研究進一步放寬外資金融機構准入條件

2019-03-23 18:28

駁員工竊特斯拉機密 小鵬汽車董事長：相當不解

2019-03-23 17:06

陸擬再放寬外資金融准入

2019-03-24 00:35

化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08

北京頤和園仿故宮推彩妝 網民：大同小異

2019-03-24 13:59

陸股一周／風險偏好降溫 滬指力守3100

2019-03-23 13:37

科創板首批受理名單出爐 晶片業者大贏家

2019-03-23 23:08

KAWS公仔暴瘦 惹洩氣疑雲 主辦單位：放氣換電啦！

2019-03-23 17:49

「零門檻」落戶 石家莊跑第一

2019-03-23 17:47

經費拮据？美駐成都領館拍賣家具 傳有王立軍用過的

2019-03-24 14:16

昆山兩岸交流基地 授牌

2019-03-24 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top