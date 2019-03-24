美民調：歐洲人多數不信任習近平處理國際事務能力

2019-03-24 14:22 世界日報 中國新聞組／綜合報導



民調：多數歐洲人不信任習近平處理國際事務的能力 歐新社 分享 facebook 就在中國國家主席習近平訪問歐洲之際，美國民調機構皮尤研究中心公布對歐洲十國進行的「全球態度」民調，結果顯示，大多數歐洲人贊同美國的全球領導地位，不信任習近平有能力正確處理國際事務。

美國之音報導，被問到「你是否信任習近平能夠正確處理國際事務」，在習近平正在訪問的義大利，表示不信任的受訪民眾有64%，信任的占14%；習近平即將訪問的法國，69%表示不信任，26%表示信任；西班牙79%不信任，信任的有15%；在英國受訪者信任和不信任的比率持平，都是49%。

若將美中進行比較時，民調的比率就相對接近。 47%的荷蘭受訪者對中國有比較好的看法，對美國看法比較好的是34%；39%的德國民眾看好中國，30%認為美國比較好；43%的希臘人對中國有比較好的看法，36%說美國比較好；41%的法國人對中國的印象比較好，看好美國是38%；西班牙、英國和瑞典這三個國家的受訪民眾對中國和美國的看法基本持平；前蘇聯陣營國家匈牙利和波蘭，絕大多數民眾認為美國比較好，比率分別是63%和70%，認為中國比較好的只有43%和36%；在習近平正在訪問的義大利，52%的受訪者認為美國比較好，認為中國比較好的只有26%。

在回答美國作為首要經濟強國對世界更好，還是中國最為首要經濟強國對世界更好的問題時，大多數歐洲民眾認為美國作為首要經濟強國對世界更好。這個比率在瑞典受訪者中高達76%、波蘭是68%、荷蘭71%、英國67%、法國65%、德國58%、西班牙63%、匈牙利45%、希臘46%、義大利37%。認為中國作為首要經濟強國對世界更好的比率最高不超過26%，分別是西班牙和希臘。