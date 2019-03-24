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新樓1天賣618伙 2年半最旺 內地買家：便宜

2019-03-24 14:10世界日報 香港新聞組╱香港24日電

儘管歐美經濟轉差，香港樓市受未來私樓供應量比例減少，加上美國今年不加息，以及部分發展商開價仍克制，利好樓市掀起搶樓熱。昨日有五個新盤同日出售合共618伙，其中全新盤馬頭角瑧尚、油塘曦臺，以及加推的日出康城LP6皆吸引大批買家一早排隊揀樓。連同其他貨尾盤，全港一手市場昨日共售出601伙，單日賣樓量創出兩年半新高。當中，瑧尚全盤294伙全數沽清。

香港文匯報報導，由新世界發展與市建局合作發展的馬頭角瑧尚昨推售全盤294伙，售樓處設於荃灣愉景新城，每人最多購2伙。昨早9時現場已滿是等候登記的準買家，排隊人龍不乏家庭客、年輕夫婦、長者及內地客。有不願透露姓名的內地買家指，本身透過優才計畫赴港，是次入市主因覺得項目定價便宜。

新世界營業及市務總監黃浩賢表示，瑧尚首輪登記出席率高達80%，不少為30歲至40歲買家，全盤盡出主因應付市場用家需求。他指，該盤全數294伙沽出，套現近18億(約2億3000萬美元)，集團緊接料將推售何文田窩打老道74號項目，提供240伙，涵蓋開放式至2房單位。

據報導，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行瑧尚客戶出席率達90%，當中有七成為80、90後客戶，不少父母助子女入市，用家及投資客比例80%及20%。有大手客擬斥約1200萬元至1300萬元(約166萬美元)，買入2伙作收租。至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑亦指，該行客戶出席率達85%至90%，逾半為年輕客戶，用家及投資客比例70%及30%。

此外，由宏安及旭輝合作發展的油塘曦臺昨日開售首批99伙，另推出9伙招標並於同日截標。該盤昨早9時起開售，於九龍灣售樓處現場所見，同樣出現排隊人龍，買家以中年家庭及年輕夫婦為主。消息指，該盤截至昨晚8點售出75伙，套現逾7億3000萬元(約9000萬美元)。

報導指，至於南豐及港鐵合作的將軍澳日出康城LP6昨以先到先得形式開售新一批195伙，另推出284伙以招標發售，下周一截標。該盤於昨早11時起安排準買家揀樓，於開售前已有逾千人到場。

此外，資深投資者盧華家族旗下長沙灣納米盤AVA 228昨推售新一批19伙，消息指，售出5伙。布少明同樣認為，樓市本月已轉勢，加上美國不加息，更令樓市「火上加油」，本月一手成交量可突破2500宗，二手成交量則料達4000宗。

香港經濟港鐵

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