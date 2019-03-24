中共發改委：中國開放大門會越開越大

2019-03-24 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國家發改委副主任寧吉喆今天在北京表示，中國將堅定不移實行對外開放基本國策，開放大門只會越開越大，外商投資環境會繼續優化，一批重大外資項目會加快落地。

據香港電台報導，寧吉喆指出，中國會進一步完善外商投資管理制度，按照外商投資法的要求，推出相關政策，加快制定相關配套規定，保護外商投資合法權益，亦會縮減負面清單，深化服務業、製造業及農業等開放，允許更多領域的外資可獨資經營，完善負面清單管理制度。