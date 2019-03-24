中共副總理韓正：將進一步壓縮負面清單 降低關稅

2019-03-24 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共中央政治局常委、國務院副總理韓正今天在中國發展高層論壇發言時表示，中國將進一步壓縮負面清單，進一步降低關稅，降低通關難度。

由於時值中美貿易談判進入最後階段，韓正針對中國貿易政策的最新表態，頗受中外關注。

據界面中國報導，他說，中國將更好營造法治化、國際化、便利化的營商環境，更好吸引保護外商投資。禁止強制外商投資者轉讓技術，加大保護知識產權的力度。