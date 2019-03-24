習近平福建舊部 許甘露將任四川省長

2019-03-24 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共全國兩會剛結束，大陸官場開啟新一輪人事調整。香港明報披露，中共國家移民管理局長許甘露即將出任四川省長，作為習近平的福建舊部，此番離開工作近40年的警界，調往西部大省，並躋身正部級，仕途看漲。而許甘露留下的空缺將由公安部原邊防管理局長陳定武填補。

報導指出，消息人士透露，許甘露將會擔任四川省長，官升半級，與香港中聯辦前主任、四川書記彭清華拍檔。

57歲的許甘露是福建同安人，1979年底踏入廈門警界，1985年至1988年習近平初抵福建、擔任廈門副市長期間，他是當地開元區公安分局局長，並於習調離後被提拔為廈門公安局副局長、湖里區委書記。

許甘露1994年上調中央，擔任公安部出入境管理局（邊檢）副局長，兩年後升為局長，在香港回歸後的居港權風波中，他曾多次與時任保安局長葉劉淑儀交手。但許的職務在2000年10月至2009年3月間為「公安部正局級幹部」，疑似受到閒置。

報導指，1999年，廈門遠華集團走私案主犯賴昌星逃往加拿大，事件相信波及大陸邊檢系統。

許甘露後來擔任公安部警務保障局副局長、交通管理局長，2015年空降河南，先後出任副省長兼省公安廳長及省委常委、政法委書記。

直至去年國務院進行機構改革，原有的邊檢系統和邊防系統中的部分職能合併，新組建移民局，許甘露出任局長，並成為公安部黨委委員、副部長。