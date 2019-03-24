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義大利加入一帶一路 陸媒：今年中國外交最大突破

2019-03-24 10:03聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國大陸國家主席習近平訪問義大利期間，中義雙方簽署共同推進一帶一路建設的諒解備忘錄，具官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」發文指出，毫無疑問，這是2019年迄今中國外交的最重大突破，沒有之一。

文章指出，在中義簽署的聯合公報上，總共22個條文，有些條目很簡單，就一句話；但第四條，無疑最引人注目。

這一條全文如下：雙方歡迎簽署政府間關於共同推進一帶一路建設的諒解備忘錄。雙方認識到一帶一路倡議在促進互聯互通方面的巨大潛力，願加強一帶一路倡議同泛歐交通運輸網（TEN-T）等的對接，深化在港口、物流和海運領域的合作。

文章說，看似四平八穩，實則深意藏焉。因為最大的看點就是：義大利是第一個加入一帶一路的G7國家。

而G7是哪七個？美國、英國、德國、法國、日本、義大利、加拿大。也就是說，這七個世界上最發達最強大的西方國家，是美國最親密的盟友圈。雖然一帶一路倡議提出5年多來，加入的國家印象中已有100多個，但絕大多數還是發展中國家。G7一直冷眼旁觀，甚至還不乏冷言冷語。最主要的原因，就是美國的壓力。

據媒體報導，當義大利透露出將正式支持一帶一路倡議後，美國的反應很惱火，甚至有點惱羞成怒。美國白宮方面還放話說，此舉將極大損害義大利的國際形象。

但按照新華社報導，在與到訪的習近平會談時，義大利總理孔特說了這番話：義大利在互聯互通建設方面有著特殊地理優勢，很高興抓住歷史機遇，參加共建一帶一路，堅信這將有助於充分挖掘義中合作潛力。期待著出席第二屆一帶一路國際合作高峰論壇。

評論解讀說，第一，這是歷史性機遇，義大利很高興抓住了。第二，共建一帶一路，更能充分挖掘兩國合作潛力。第三，孔特本人將參加第二屆一帶一路峰會。事情就這麼定了。

評論認為，這無疑是一帶一路歷史上的一個里程碑意義的重大突破，在吸引了眾多發展中國家外，現在又在西方強國中撕開了一道口子。非同尋常！這應該還只是一個開始。

大陸國家主席習近平(左)在羅馬與義大利總理孔特會談。新華網
大陸國家主席習近平(左)在羅馬與義大利總理孔特會談。新華網
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義大利一帶一路習近平

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