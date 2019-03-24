陸官媒：不要武斷地給台灣藝人扣「台獨」帽子

2019-03-24 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



歐陽娜娜。鳳凰網 分享 facebook

最近台灣藝人歐陽娜娜被某些網友指成「台獨」，她第一時間聲明「一直堅定認為自己是中國人」，但仍引起兩岸網友熱議。大陸環球網刊登署名「人民日報海外版記者汪靈犀」評論稱，要避免武斷地給台灣藝人扣上「台獨」的帽子。

評論指出，由於台灣問題複雜敏感，大陸在表達自己的情緒時，更需要多一份理性客觀。「台獨」對大陸來說屬於「零容忍」。因此要盡量避免在沒有充分了解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上「台獨」的帽子。

評論稱，台灣有人經常故意在網上抹黑一些並無「台獨」言行的藝人，讓不了解情況的台灣民眾對大陸產生負面觀感，覺得大陸「文攻武嚇」「強權打壓」「政治逼迫」之類，升級兩岸對抗，挑撥民眾情感。大陸網友看到此類消息，應加以理性甄別。

評論認為，台灣藝人赴大陸發展，正是兩岸彼此加深了解、建立好感、增進情誼的好機會。兩岸分離近70年，因特殊的歷史遭遇和不同的社會環境而形成不同的心態。重新拉近心理距離，需要真誠、尊重、善意、包容，更需要時間。最忌諱也是某些「有心人」最願意看到的，就是兩岸民眾互相指責、攻擊、貼標籤。

評論反問，我們該如何化解隔閡？最好的辦法是面對風波、就事論事、理性客觀，用「慧眼」識破計謀。

評論還舉之前宋芸樺及林心如等事件表示，儘管當時被人賣力炒作，但由於大陸方面處理較為理性客觀，最終平穩落地。