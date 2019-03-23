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被封殺？歐陽娜娜表態「中國人」後…陸媒幫解套

2019-03-23 23:30聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

歐陽娜娜。（環球提供）
歐陽娜娜。（環球提供）
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藝人歐陽娜娜傳將被中國封殺，但多個中國官方和官媒陸續在微博和媒體發文，似乎有為歐陽娜娜解套、澄清的意味。

歐陽娜娜近日遭大陸網民點名台獨，她為此於廿一日發表聲明強調自己是中國人並支持一個中國原則，但風波在兩岸網路愈演愈烈。

中國國務院防範和處理邪教問題辦公室官方微博「中國反邪教」廿二日上午八時許發文，「@歐陽娜娜和廣大藝人提個醒，『神韻演出』由邪教一手操控，無關傳統實則洗腦！」

上述微博文並附一則約九年前的報導，二○一○年三月廿四日晚間，台灣知名藝人傅娟（歐陽娜娜母親）帶著三個女兒，前往國父紀念館觀賞了神韻紐約藝術團的演出。微博文附的另一篇文章指出，神韻紐約藝術團與法輪功組織相關。

文章發布後，大陸網民紛紛引用並解讀這是官方對歐陽娜娜「補刀」，中國演藝圈以後沒人敢用她了。部分台媒也陸續跟進報導並做此解讀。

不過「中國反邪教」廿二日上午十時許接著發文：「台灣任何黨派、團體、個人，無論過去主張過什麼，只要承認『九二共識』，認同大陸和台灣同屬一個中國，我們都願意同其交往。我們熱忱歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。」並將這篇聲明置頂，澄清意味濃厚。

中共中央和國家機關工作委員會旗幟雜誌社官方微博「紫光閣」以及中共共青團廿二日上午也跟進發表內容一樣或類似的聲明。共青團發文還配圖呼籲「中國人要幫中國人」，被視為呼應歐陽娜娜。

外傳藝人歐陽娜娜將被中國封殺，多個大陸官方微博澄清，只要承認「九二共識」，認同大...
外傳藝人歐陽娜娜將被中國封殺，多個大陸官方微博澄清，只要承認「九二共識」，認同大陸和台灣同屬一個中國，大陸都願意同其交往。圖為共青團中央的微博發文。（取自微博）
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人民日報海外版記者的署名評論文章「聲討台藝人涉『獨』切忌武斷」，也聲援歐陽娜娜。

文章說，「台獨」對大陸來說屬於「零容忍」。但台灣問題複雜敏感，要避免在沒有充分了解事實真相的情況下，武斷地給台灣藝人扣上「台獨」的帽子。文章建議大陸網友看到此類消息，應該理性客觀。

文章還引用台灣藝人宋芸樺、林心如被點名台獨指出，台灣有人故意在網上抹黑一些並無「台獨」言行的藝人，讓不了解情況的台灣民眾對大陸產生負面觀感。

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