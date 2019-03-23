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昆山慧聚廣場兩岸交流基地授牌

2019-03-23 17:58聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

昆山慧聚廣場獲大陸國台辦批准為「海峽兩岸交流基地」，今（23）日授牌，是蘇州市第一個經大陸中央認證的兩岸交流基地。前副總統蕭萬長出席授牌儀式表示，台企台胞要藉由昆山深化兩岸產業合作試驗區的基礎上，進一步打造兩岸共同市場試驗區。

昆山有5000多家台企投資、10餘萬台胞安居，是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區。

國台辦交流局長黃文濤到昆山見證宣讀慧聚廣場海峽兩岸交流基地正式授牌，和前副總統蕭萬長、江蘇省台辦主任練月琴、昆山市委書記杜小剛等，啟動昆台文化交流月活動。

練月琴表示，昆山也代表長三角地區惠聚兩岸同胞融合的示範平台，她強調「授牌」將是新的起點，昆山將打造為兩岸融合試驗區。

昆台文化交流月正式啟動後，昆山台協會長宗緒惠代表1500多家台企台商，發起「百企千戶萬人進行垃圾分類」的公益活動，他強調，昆山成為台商成就事業的沃土，台企也要帶頭示範推進環保，讓昆山躍為大陸綠色先進的家園。

昆台文化交流月還邀請25名兩岸書畫名家在慧聚廣場兩岸交流基地現場揮毫，書畫交流，並展示慧聚廣場為台商打造大陸精神家園、舉辦四屆兩岸中秋燈會、連續三年媽祖回娘家活動，以及民俗、文化研修等，帶動昆台兩地融合、連結的交流成果。

前副總統蕭萬長。記者戴瑞芬攝影
前副總統蕭萬長。記者戴瑞芬攝影
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昆山慧聚廣場獲大陸國台辦批准為「海峽兩岸交流基地」，今（23）日授牌，是蘇州市第...
昆山慧聚廣場獲大陸國台辦批准為「海峽兩岸交流基地」，今（23）日授牌，是蘇州市第一個大陸中央認證的兩岸交流基地。左為國台辦交流局長黃文濤授牌給昆山市委書記杜小剛。記者戴瑞芬攝影
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大陸國台辦交流局長黃文濤。記者戴瑞芬攝影
大陸國台辦交流局長黃文濤。記者戴瑞芬攝影
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前副總統蕭萬長和國台辦交流局長黃文濤、江蘇省台辦主任練月琴、昆山市委書記杜小剛等...
前副總統蕭萬長和國台辦交流局長黃文濤、江蘇省台辦主任練月琴、昆山市委書記杜小剛等，共同見證、啟動昆台文化交流月活動。記者戴瑞芬攝影
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台商蕭萬長國台辦

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