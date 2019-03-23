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化工廠爆炸／醫護、消防員、志願者…急織生死營救網

2019-03-23 17:08世界日報 中國新聞組／北京23日電

江蘇響水化工廠大爆炸後的24小時，一場「生死大營救」正在爭分奪秒的進行，930名消防員、3500名醫護人員、60多名專家、數千名志願人員第一時間趕赴現場，與死神搶人、搶時間。

新華網報導，事故發生後，江蘇先後調派12個市消防救援支隊，共73個中隊、930名消防員、192輛消防車趕赴現場。「最危險的是越過強酸積液挺進現場。」南京市消防救援支隊的丁良浩剛從搜救現場出來，滿眼紅絲，聲音嘶啞。在過去的10多個小時，他和隊友們已經四次進入現場，搜救出了5名遇難者遺體。「裡面氣味非常刺鼻，戴著簡易防護面具也不管用。」

事故發生後，國家衛生健康委和江蘇省衛生健康委迅速啟動應急響應，派出60多名專家奔赴現場參與救治，按「集中重症、集中資源、集中專家、分級收治」的原則，將傷員及時轉運分流。同時對危重症傷員實行「一人一方案」，進行針對性治療。目前，共有3500名醫護人員、16家醫院、90輛救護車參與救治，為超過130名傷員實施手術。

「傷員眾多，傷情複雜，是這次醫療救治的最大挑戰。”醫療救治組組長、我國著名重症醫學專家邱海波已經在一線奮戰了近20個小時，「我們調集了最頂尖專家，調配最優質醫療資源，採取最先進治療措施，盡最大努力減少因傷死亡和因傷致殘。」

報導指出，除了災害現場的消防員，在響水縣人民醫院也有一群人在忙碌著，他們有人拎著盒飯、水果送往住院部，有人在門診大廳進行人員疏導工作…他們是救難志願者。醫院外也有一群人默默的填表、量血壓、查血型、車內採血…他們是響應捐血的民眾，自災害發生開始22日11時，已有260多位愛心市民捐血9萬多毫升。

消防員醫護人員捐血

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