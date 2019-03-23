化工廠爆炸／江蘇官場 逃得過「間接傷害」？

2019-03-23 17:31 世界日報 中國新聞組／北京23日電



江蘇天嘉宜化工廠大爆炸，造成嚴重傷亡，爆炸事故現場仿若戰後廢墟（中新社）。 分享 facebook 江蘇化工廠大爆炸發生在習近平出訪歐洲之時，有分析認為，此重大公安事件會否「炸」向江蘇官場，值得關注。特別是現任江蘇省長吳政隆，並非「習家軍」出身，習是否會借此事件把吳政隆拉下馬，應是後續觀察重點。

香港蘋果日報報導，習近平在飛往義大利途中就事件批示，要求江蘇當局「做好善後工作，切實維護社會穩定」，足見其擔心事件誘發社會問題。

報導指出，依中共黨內慣例，發生如此傷亡慘重的安全事故，地方黨政領導要被問責。例如2015年8月天津港特大爆炸致165人遇難、近800人受傷事件，數十名官員被究責處分，連天津市代理書記、市長黃興國也被以「涉嫌嚴重違紀」為由拉下馬。更早時，山西礦難也讓政壇新星、時任山西省長的孟學農，被迫摘下烏紗帽，捲包袱走人。

報導中分析，江蘇、浙江等重要區域，黨政高層多由「習家軍」出任，但江蘇省長吳政隆並非習家軍出身。吳政隆出身自「秘書黨」，曾任重慶轉為直轄市後的首任市長包定的秘書，2007年薄熙來主政重慶後，吳政隆留任。有報導指出，薄熙來當年曾明白對吳政隆說：「我不管你的後台是誰，現在是我說了算！」

薄熙來倒台後，吳政隆仕途未受太大影響，先後主太原市和南京市，2017年升任江蘇省長。