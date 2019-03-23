驚天一爆…掀出響水收買、色誘、暴力阻攔的「掩黑經驗」

2019-03-23 17:42 世界日報 中國新聞組／上海23日電



江蘇鹽城市響水縣爆炸慘案，造成64人死亡數百人受傷，響水驚天一爆，成了2019年中國第一慘案。事件驚動各方，最高領導人也發表批示，有關響水的故事就越挖越多。

諸多故事中，有三個故事最有意思，一個說爆炸當天上午，響水縣正舉辦「全縣重點企業主要負責人安全生產專題培訓講座」，由響水縣安全生產委員會主辦，講座還沒有講完，大爆炸巨響就傳來了。

另一個故事，與這講座有關，是過去的事總結出來的「響水經驗」。

這場爆炸一發生，國家主席習近平特別跨海指示「維穩」，當地政府也立即啟動全面應急維穩及輿論監控，澎湃新聞記者就發現，當地政府可能以干擾器影響空拍報導。

其實，2007年11月27日，響水縣也發生過一起大爆炸，當時官員安撫居民「不要怕」，甚至喊出「寧願被毒死，也不願窮死」的口號。鹽城和響水當局，不僅全面封鎖消息，還用金錢賄賂、色情誘惑、暴力阻攔、限制自由等稀奇古怪的手段，阻撓記者採訪

同年12月24日，一篇以「中共響水縣委宣傳部」名義發出的文章「沉著應對突發事件 全力做好輿論引導—響水「11．27」事故新聞協調工作的主要做法」，引發廣泛關注。

這篇文章描述當地政府人員如何對21家媒體的69名記者採取24小時陪同監視、禁止拍照、要求居民不得接受任何採訪的做法，文章認為，這是當地宣傳部門的「成功經驗」。

去採訪的《中國青年報》記者李潤文就撰文揭露，說起當時地方官員如何安排濃妝艷抹女子為其按摩但遭其拒絕。色相之誘外，當地官員更武力威脅、軟禁和重金收買記者等。

當年圍追堵截記者的「經驗」埋下了「因」，而今遭起底時被舊事重提則是「果」。某種意義上，應對記者的「響水經驗」被扒了個朝天，也算是輿論追債。

有這等經驗，就有更多故事，於是2011年2月10日，一個「可能發生爆炸」的謠言，讓響水陳家港又發生舉國震驚的「萬人奔逃事件」。