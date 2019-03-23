化工廠爆炸／徒手救2人 挖到妻子卻生死相隔

2019-03-23 17:43 世界日報 中國新聞組／北京23日電



響水化工廠大爆炸，江蘇省共調派12個市消防救援支隊，共73個中隊、930名消防員、192輛消防車趕赴現場救援。 中國新聞社 分享 facebook 江蘇響水化工廠爆炸死傷慘重，許多人瞬間生死相隔；有丈夫徒手在倒塌的房屋下挖掘被活埋的妻子，最終仍陰陽永隔，有遇難男子給妻子的最後一條微信：「今天我生日」；也有被埋在瓦礫下的傷者，用盡氣力用手機向妻子發出短訊：「老婆，我愛你，愛你們，所有的家人。」

澎湃新聞引述一名親歷者表示，事發時他正在距離事發地5公里處開車，突然巨響，「車都抖了」，街邊房屋還有玻璃被震碎。而距離爆炸現場600多公尺的楊姓村民接受上游新聞採訪時說：「我以為是飛機經過，沒想到是化工廠出問題。」他表示，後來看到很多人捂著頭往外跑，有人腿被劃傷、有人滿臉是血。

香港01報導，崔姓男子在距離爆炸現場約四、五百公尺遠的江蘇之江化工工作，據妻子轉述，事發一刻丈夫看到不遠處有明火，在室外正準備打電話向領導反映情況，「電話還沒打就被炸飛了。」

崔姓男子跌進倒下的反應釜，上衣破碎，褲子只剩一條褲帶，他從反應釜勉力爬出，爬了約100公尺後，穿過生產區到草坪上求救，除了聽力受損，幸運逃過一劫。

澎湃新聞報導，住在離涉事化工廠500多公尺外的王姓男子，則在事故中痛失妻子。事發時他在鄰居家中作客，爆炸後負傷跑回家，驚見房屋已倒塌，立即徒手救援，救出兩人後才挖到妻子，但已回天乏術。

在生死關頭，也有見證愛情堅貞一刻。距爆炸區300公尺外的王姓傷者被壓在瓦礫下，用盡氣力用手機向妻子發出短訊：「老婆，我愛你，愛你們，所有的家人。」然後他再沒有力氣回覆妻子，所幸消防員找出他的位置，現時送院治理。

「今天是我的生日，你不打算表現一下麼？」提起丈夫發給自己的最後一條微信，蔣姓遇難者的妻子痛哭不止。據北青網報導，蔣姓遇難者在天嘉宜化工一街之隔的公司當文職人員，當天妻子出門在外錯過了回復蔣的微信，直到20多分鐘之後，得知天嘉宜化工爆炸的消息，此時她發現，無論怎麼給丈夫打電話，都沒有回應了。