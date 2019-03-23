響水化工廠爆炸增至64死…核心區炸出巨坑 封河堵汙

2019-03-23 17:45 世界日報 中國新聞組／上海23日電



爆炸事故現場的核心區域被炸出一個巨坑（新華社）。 分享 facebook 江蘇鹽城天嘉宜化工廠爆炸災情持續擴大，據央視新聞消息，目前已知64人死亡，28人失蹤，已救治病人中，危重34人，重傷60人。爆炸並導致化學物質進入大氣、河流，引發民眾擔憂；臨近16家企業受波及，事發地所有企業已停產 。

報導指出，當局已緊急疏散爆炸現場附近4000人，受影響的學校和幼兒園從22日起停課。通報還指出，涉事天嘉宜化工總經理張勤岳也在事故中受傷送院治療，相關人員均已被扣查。

據昨日最新現場片段顯示，爆炸廠區一片狼藉，廠房和辦公樓出現不同程度的損壞。工廠內部道路上散落大量爆炸後遺留的建築材料；航拍照片顯示，事故現場的核心區域被炸出一個巨坑。

目前正出訪歐洲的中國國家主席習近平特別跨海指示維穩，要求江蘇省和有關部門全力搶險救援，國家衛健委派出三批專家馳援。專家家由北京協和醫院重症醫學、急診科專家和中國疾病預防控制中心中毒控制、公共衛生專家7人組成；重症醫學、燒傷、創傷外科、神經外科及心理專家已在爆炸後分兩批率先抵達。據了解，除了近千名消防隊員徹夜救災，當局共動用3500多名醫護人員為數百名傷者救治。

緊急築壩防河流汙染擴散

據BBC報導，爆炸並導致空氣、河流汙染；江蘇生態環境廳昨日發布監測進展，指事發園區3條河流檢驗出汙染物，濃度超出法定標準的2.8至8.4倍。據報導，香港生態學家何建宗表示，空氣中超標毒素會對人體產生極大的危害，飲用受汙染的水，將傷及脾臟和神經系統。

何建宗說，短期來講，汙染物會即刻殺死河中動植物，令河水腐臭。長期來講，灌溉中使用受汙染的河水也會令農作物減產；受汙染的生態系統估計兩到三年才能恢復。

據上游新聞報導，當局決定封堵這3條河渠，以築壩攔截的方式，形成約3.5平方公里的封閉圈，防止廢水向南部河網擴散。經官兵和民兵連夜施工，至昨日上午封堵工程大致完成。

江蘇鹽城環境監測中心的結果顯示，21日晚上7點左右，在爆炸點的下風向3500米處，二氧化硫和氮氧化物的濃度分別超出中國「環境空氣質量標」中二級標的57倍和348倍。22日中午的監測結果顯示，二氧化硫和氮氧化物濃度呈下降趨勢，苯、甲苯、二甲苯、氯苯等汙染物濃度保持穩定達標。

維穩！受害者家屬、記者遭監控

國務院在昨日宣布成立事故調查組並已開展調查工作，調查組組長由中國應急管理部黨組書記、副部長黃明擔任。習近平除指示做好善後工作，又要求「及時發布權威信息，加強輿情引導」。

自由亞洲電台報導，當地政府已啟動全面應急維穩及輿論監控，官方要求傳媒只能刊發新華社授權發布的通稿，數百名受害者家人和記者都遭監控，當地民眾持續數年舉報汙染的網貼，也遭全面刪除。