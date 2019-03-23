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韓國瑜訪中聯辦惹議 蔡英文：製造一國兩制氛圍

韓國瑜秘見中聯辦 陸委會籲公開說明釋外界疑慮

2019-03-23 15:21聯合報 記者許依晨╱即時報導

高雄市韓國瑜昨天拜會香港中聯辦主任王志民，引發質疑。陸委會表示，依現行港澳相關法令，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無禁止規定，但此為極其敏感的政治行為，應該公開透明；且由於造訪中聯辦行程，高雄市政府事前並未列入，且昨日亦未公開，盼高雄市政府方面儘早多外公開說明會面情形，以釋外界疑慮。

韓國瑜昨天上午抵達香港訪問，傍晚前往中聯辦大樓，接受中聯辦主任王志民宴請，韓國瑜也是首位造訪香港中聯辦的台灣縣市首長。由於此行程出發前並未對外公布，也引發台港政界高度關注和質疑，香港眾志秘書長黃之鋒發表致韓國瑜公開信，認其迎合中共統戰。

陸委會表示，注意到韓國瑜拜訪中聯辦後，台灣及香港部分輿論出現的憂心反應；韓國瑜雖然強調此行是在交朋友與推銷高雄，我方更希望、也相信他在會面中真正傳達了台灣社會、甚至香港社會對北京政權操控「一國兩制」、違反民主的嚴重關切，這應該是民意對台灣政治人物展現民主力量的期許，而非酸言酸語，韓市長不妨正面看待。否則就是對國際社會、對台灣社會，甚至對香港社會送出錯誤的訊息。

陸委會指出，依現行港澳相關法令，對於縣市首長在港澳和中共官員接觸並無禁止規定，但此為極其敏感的政治行為，應該公開透明，並重視社會觀感與國際視聽。如涉及公權力的協商，甚至簽署協議，屬中央政府職權，依兩岸人民關係條例必須獲得授權，否則則屬違法行為。

陸委會說，由於造訪中聯辦行程，高雄市政府事前並未列入，且昨日亦未公開，引起外界諸多猜測，希望高雄市政府方面儘早多外公開說明會面情形，以釋外界疑慮，也讓民眾安心。

高雄市長韓國瑜（左）22日與香港中聯辦主任王志民。 中通社
高雄市長韓國瑜（左）22日與香港中聯辦主任王志民。 中通社
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