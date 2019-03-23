蘋果CEO庫克：感謝中國打開大門 我們未來密不可分

2019-03-23 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



蘋果公司首席執行官（CEO）庫克再度到北京參訪，今天他在大陸國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇2019年會」經濟峰會發表主題演講。他稱，「感謝中國打開了大門，讓我們成為一分子」，鼓勵中國繼續開放，這樣既能夠發揮中國的潛力，也能夠推動全球走向繁榮。

澎湃新聞報導，他在演講中表示，夥伴關係是發展和人類進步的力量，夥伴關係的關鍵力量是互信和開放。

他指出，當今世界正面臨前所未有的挑戰，但也面臨機遇，需要政府和企業社會各方的努力。作為全球領先的企業，蘋果公司可以幫助數百萬人擺脫貧困，還可以賦予每一個學習的機會，蘋果有責任為應對這些全球性的挑戰貢獻一己之力，這也是蘋果業務核心和價值觀所在。

庫克說，蘋果為中國超過200萬個開發者提供工具，為數十億美元的市場開發程序，也為經濟困難地區提供教育機會，發展可再生能源，為供應商提供可再生能源。”

他說，他非常同意大陸國家主席習近平所說的「眾人拾柴火焰高」，他認為夥伴關係的基礎是開放互信，合作產生新的思想和生產能力，「感謝中國打開了大門，讓我們成為一分子」。