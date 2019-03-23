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馬雲美國西點軍校談領導力：做別人不想做的事

2019-03-23 13:43聯合報 記者林則宏╱即時報導

據大陸《環球網》與《經濟觀察網》23日報導，阿里巴巴董事局主席馬雲應邀出席美國西點軍校一年一度的麥克唐納品格領導力論壇。對於「領導力」，馬雲提出他的看法：「大部分人因為看見，所以相信；領導力是因為相信，所以看見。」他認為，領導力由使命決定，它意味著看到別人看不到的事情。

馬雲表示，今天世界需要領導力，不是去證明自己有多厲害，而是人類一起共同解決問題。要更好地走向未來，應該靠創造更多價值。領導者要做別人不想做的事，要做社會需要的事，消費者需要的事，人民需要的事。

他指出，領導者不僅要聰明，還要有智慧。「聰明人可以過的很快樂，但智慧的人可以活得更長，因為他們知道如何放棄。領導者要有勇氣，要懂得改變，不是因為肌肉發達，而是因為心中有愛。」

馬雲說，今天的技術是歷史上最強大的，我們有最好的資源設備，但沒有最好的領導力，技術並沒有改進領導力。「可以想像武器越來越先進，但領導力沒有變化的話，對你自己和全世界都是威脅。」

馬雲還提出，「不作惡」不是科技公司的目標，而是底線。「我們要創造價值，承擔責任。如果別人擔心失業，高科技公司就要想辦法創造就業」；「作為領導者，必須做的比別人多」。

馬雲還告訴西點軍校的管理層和軍人們，第一次技術革命帶來了第一次世界大戰，第二次技術革命帶來了二戰，現在我們進入了第三次技術革命。「我們應該是對貧困、疾病和環境汙染開戰。」

阿里巴巴董事局主席馬雲應邀赴西點軍校談領導力。圖為馬雲與美國陸軍第44任軍醫長N...
阿里巴巴董事局主席馬雲應邀赴西點軍校談領導力。圖為馬雲與美國陸軍第44任軍醫長Nadja West中將合影。Nadja West為三星將軍，是美國陸軍首位非裔女性中將。（取自《環球網》）
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領導者西點軍校二戰

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