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港府超賣面子給韓國瑜 大陸網民卻因為「這群人」酸他…

韓國瑜訪中聯辦 香港立法會議員批不合適 發出錯誤信息

2019-03-23 09:47聯合報 記者林則宏╱即時報導

高雄市長韓國瑜22日訪問香港，於當日晚間前往會見香港中聯辦主任王志民引發關注。香港蘋果日報引述時事評論員劉銳紹觀點認為，韓國瑜獲王志民接見，比前總統馬英九當年以台北市長身分訪港時的規格更高。

星島日報則稱韓國瑜「破天荒入中聯辦」。報導並指，香港立法會議員朱凱廸、區諾軒、梁耀忠及主張香港民主自決的政治團體「香港眾志」，聯署批評韓國瑜到訪中聯辦不合適，亦對香港市民發出錯誤的信息，「韓市長這次打破成規，明顯是經過北京精心安排，看在香港人眼裡，正是為扭曲版本的『一國兩制』背書。」

香港中聯辦全稱為「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，大陸國務院賦予中聯辦五項職能之一就是「處理有關涉台事務」。

韓國瑜22日晚間受訪表示，與王志民等人純粹吃飯，情感交流、互相打氣，並盼香港和高雄要更增加交流頻率。

不過，香港中聯辦發布的新聞稿稱，「3月22日，我辦主任王志民在辦內會見台灣高雄市長韓國瑜一行，對其來港參訪交流表示歡迎，並介紹了香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步。」

香港蘋果日報指出，馬前總統擔任台北市長、新北市前市長朱立倫任內訪問香港時，都沒有到中聯辦拜訪，韓國瑜應是第一個進入中聯辦大樓的台灣地方首長。

香港中聯辦主任王志民被視為是「習家軍」成員之一。王志民1992年至1998年就曾派駐過中聯辦前身的新華社香港分社，1999年至2006年出任福建省出入境檢驗檢疫局局長、黨組書記，習近平則於1999年至2002年擔任福建省代省長、省長，這段期間王志民為習的直接下屬。

2006年王志民調往香港中聯辦擔任副秘書長兼青年工作部部長，香港媒體報導，當時已有傳聞稱這是習的安排，為其日後接任中聯辦主任鋪路。王志民於2008年任香港中聯辦副主任，2016年7月起擔任香港中聯辦主任。

前香港立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰在臉書發文稱，「韓國瑜密會中聯辦：魔鬼的交易」。羅冠聰表示，中聯辦是中共在港代理人。自2003年中聯辦高調介入香港事務，「一國兩制」中的港人治港、高度自治已成泡影，換來的是日復日的「中共化」，人權、自由被侵害，落實民主遙遙無期。

羅冠聰還指出，「韓國瑜此行最大敗筆正是會面中聯辦這個『一國兩制操盤手』，甚有向其學師及勾結之慮，絕非以『拼經濟』等說辭就能搪塞過去。」

學運領袖、香港眾志創黨主席羅冠聰臉書發文稱，高雄市長韓國瑜會見香港中聯辦主任王志...
學運領袖、香港眾志創黨主席羅冠聰臉書發文稱，高雄市長韓國瑜會見香港中聯辦主任王志民是「魔鬼的交易」。（截圖自羅冠聰臉書）
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台灣高雄市長韓國瑜22日晚間會見香港中聯辦主任王志民。（取自香港中聯辦官網）
台灣高雄市長韓國瑜22日晚間會見香港中聯辦主任王志民。（取自香港中聯辦官網）
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香港回歸韓國瑜

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