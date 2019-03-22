美國默許台灣訂購F-16戰機 北京已向美提嚴正交涉

2019-03-22 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



彭博日前引述消息指，美國總統川普的幕僚們鼓勵台灣提出採購66架F-16戰機的要求，而中華民國國防部已於2月27日提出相關請求。中共外交部發言人耿爽今天強調，中方堅決反對美售台武器立場是一貫的，也是堅定的，中方已經就此向美方提出嚴正交涉。

耿爽今天在例行記者會上，還敦促美方充分認識到有關問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」的規定，特別是「八一七公報」的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善地處理涉台問題，以免嚴重損害中美在重要領域的合作和台海的和平穩定。

根據程序，此類要求需要由美國國防部和國務院轉換成正式提案，提交美國國會審議，國會將30天的時間決定是否通過。不過，白宮拒絕就這次F-16軍售一事置評，而彭博引述多個消息人士指出，軍售除了戰機，還有坦克。

大陸商務部昨日公布消息，美國貿易代表賴海哲、美國財政部長米努勤將於3月28日至29日，赴北京進行第八輪中美貿易磋商。之後，大陸國務院副總理劉鶴將於4月初應邀訪美，在華盛頓進行第九輪磋商。分析人士指，指華盛頓對台售武與中美新一輪貿易談判時間重疊，這可能將成為兩國談判的新籌碼。