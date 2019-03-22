雷蛇主攻服務業 拒評終止Razer Phone 3傳聞

2019-03-22 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



外傳著名遊戲裝置公司雷蛇，將終止Razer Phone 3的開發項目，雷蛇CEO陳民亮22日表示，不回應市場傳聞，他並強調公司仍然看好移動遊戲市場，但今年雷蛇業務重心為服務業務。

雷蛇22日收盤價港幣1.61元，漲幅11.8%。

香港信報報導，陳民亮指出，今年市面上將有5G手機推出，預計換機人數不多，而小米、華碩也開發遊戲手機，市場競爭增加，不過雷蛇正投入資源於服務業務，在東南亞拓展虛擬信用積分Razer Gold及Razer Pay支付業務。

雷蛇服務業務毛利率較高，去年達48%，加上周邊設備業務表現較佳，陳民亮預計，今年營運表現、整體毛利率將進一步改善。雷蛇去年虧損收窄至9696.6萬美元。

雷蛇21日宣布與騰訊合作，相關合作包括讓騰訊的遊戲在雷蛇硬件如Razer Phone以及其他手機遊戲配件上以最優化的模式呈現等，另外雙方亦會共同探索變現的機會。

雷蛇21日還公布2018年財報，全年營收7.1億美元，年增37.6%，淨虧損縮小到9790萬美元。

不過陳民亮並無透露轉虧時間表，只表示僅公司經營有改善，核心業務穩健，也有助投資其他新方向。