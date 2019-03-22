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江蘇化工廠大爆炸／園區像定時炸彈…屢遭裁罰點名

2019-03-22 16:56世界日報 中國新聞組／上海22日電

發生爆炸的江蘇響水縣天嘉宜化工位於陳家港化工園區，十多年前園區內陸續興建工廠後，附近村民恐慌一直揮之不去，「園區就像定時炸彈」；這回出事的化工廠安全生產更是劣跡斑斑，2年被罰7次，還被中央點名整改，依舊出事，暴露官方治理弊病。

第一財經報導，天嘉宜化工成立於2007年，多年存在環保、安全隱患。其中2016年7月~2018年7月，兩年左右時間，被環保部門處罰7次，原因為違反大氣污染管理制度、違反固態廢物管理、 違反環境影響評價制度。值得一提的是，天嘉宜化工的原董事長張勤岳及其他管理者，還因為污染環境罪被判刑。

新京報報導，天嘉宜除了被環保部門處罰，2018年2月再度被國家安監總局點名批評，有13個安全隱患，包括苯罐區、甲醇罐區未設置罐根部緊急切斷閥等與爆炸可能直接相關的安全隱患，還有現場安全警示標誌不足，部分安全警示標誌模糊不清。

據報導，就在事故發生的三天前，國家應急管理部還曾在辦公會議上強調，要認真分析近日部分地區氣溫快速升高對消防、危化品安全可能造成的影響，加強安全防範工作。此一部署，有些地方有無打馬虎眼，這次爆炸事故無疑敲響了警鐘。

一家化工廠連續2年因違法被處罰，又直接被中央監管部門點名要求整改的背景下，最終還是釀成爆炸事故，這不僅是涉事企業對安全生產和人命的漠視，也是給地方安全監管和整改一次警醒。

有媒體分析指出，中國公共安全事故有許多「癩瘡疤」，去年天津爆炸事故是典型例子，這次天嘉宜爆炸也有相似之處。改革開放後，當局的治理體系在加快轉變經濟發展的方式，要兼顧安全方面的保障。如今，在社會轉型和產業升級的背景下，兼顧科學管理更為關鍵。

爆炸炸彈上海
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